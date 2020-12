Das höchst erfolgreiche Free2Play-Rollenspiel Genshin Impact wird noch in diesem Jahr das große Update 1.2 bekommen. Das gab das Entwicklungsstudio Mihoyo jetzt offiziell bekannt. Inhalte des Updates sind unter anderem ein komplett neues Gebiet, sowie neue Charaktere und Waffen.

Wann startet Update 1.2? Am 23. Dezember 2020, also kurz vor Weihnachten

Die Inhalte des Updates im Überblick

Gebiet: Drachengrat

Drachengrat Charaktere: Ganyu und Albedo

Ganyu und Albedo Waffen: Schwert, Großschwert, Stab, Katalyst

Drachengrat ist die erste Map-Erweiterung für Genshin Impact

Das neue Gebiet Drachengrat ist eine verschneite Bergkette südlich von Mondstadt, die ihr über eine neue Story-Quest erreichen könnt. Neben klirrender Kälte erwarten euch hier auch neue Gegnertypen sowie diverse Events.

Kälte und Schnee sind aber nicht nur ein optischer Effekt, sondern haben auch spielerische Relevanz. Denn die neue "Sheer Bar" zeigt euren Wärmezustand an. Ist der zu niedrig, erfriert ihr in der unwirtlichen Gegend. Die Lösung: Immer wieder neue Wärmequellen suchen und an diesen die Leiste auffüllen. Das gilt natürlich sowohl die Erkundung des Gebiets als auch die Kämpfe.

Zwei neue Charaktere

Albedo und Ganyu schließen sich der Charakter-Riege von Genshin Impact an. Während Albedo als Alchemist hauptsächlich auf Elementarfähigkeiten setzt, beschwört Ganyu dank Kryo-Element unter anderem einen Eishagel, den sie auf die Gegner niederregnen lassen kann und der darüber hinaus Gebietsschaden macht.

Der folgende Trailer stellt die Neuerungen von Update 1.2 ausführlich vor:

Genshin Impact ist auf PS4, PS5, PC und Mobilgeräten spielbar und soll mutmaßlich in den nächsten Wochen und Monaten noch weitere Charaktere bekommen. Darauf deuten mittlerweile jedenfalls diverse Leaks hin.