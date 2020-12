Genshin Impact-Leak listet 21 mögliche Charaktere für das RPG auf

Das Free2Play-Rollenspiel Genshin Impact erfreut sich auf PS4, PS5, PC und Mobilgeräten weiterhin großer Beliebtheit. Mittlerweile gibt es bereits eine umfangreiche Charakter-Auswahl, diese soll zukünftig aber noch deutlich erweitert werden.

Wohin die Reise gehen wird und welche Charaktere möglicherweise zukünftig ins Spiel kommen werden, ist jetzt ans Licht der Öffentlichkeit gelangt. Zumindest hat der bekannte Genshin Impact-Leaker mit dem Twitter-Account NEP NEP Genshin Impact Leaks eine ganze Reihe von Figuren vorgestellt, die angeblich in den nächsten Updates ins Spiel kommen sollen. 21 sind es insgesamt. Den entsprechenden Twitter-Eintrag könnt ihr euch hier anschauen.

Link zum Twitter-Inhalt

Wichtiger Hinweis: Bei den Designs handelt es sich vermutlich in großen Teilen um noch nicht fertige Ausführungen, darauf weist der Leaker auch selbst hin. Allerdings hat die Quelle in der Vergangenheit mit Tipps und Vermutungen häufig richtig gelesen, weswegen man diesem Leak durchaus Beachtung schenken darf.

Kein Kommentar der Entwickler

Natürlich handelt es sich trotzdem um ein unbestätigtes Gerücht, das Entwickler miHoYo in keiner Form kommentiert hat.

Fest dürfte allerdings stehen, dass der populäre Free2Play-Titel zukünftig neue Updates bekommen wird - und das bei den neuen Inhalten auch frische Charaktere dabei sein werden.

Weitere Leaks in den letzten Tagen

Für das Rollenspiel steht in der nächsten Zeit Update 1.2 an, weswegen sich die Leaks in den letzten Tagen gehäuft haben. So soll es unter anderem einen Charakter namens Tohama geben. Die Quelle dafür ist - ihr ahnt es - NEP NEP Genshin Impact Leaks.

Und auch die Map des Spiels soll einige Erweiterungen bekommen:

4 1 Mehr zum Thema Genshin Impact: Leak zeigt wohl zukünftige, riesige Map-Erweiterungen

Genshin Impact ist auf PS4, PS5, PC und Mobilgeräten spielbar.