"Ihr habt Ghibli beschmutzt, das werde ich euch nie verzeihen": One Piece-Regisseurin reagiert auf ChatGPT-Trend

Prinzessin Mononoke zählt zu den besten und bekanntesten Studio Ghibli-Filmen (Bild: Studio Ghibli).

Die Menschen von OpenAI haben ihr großes Sprachmodell (Large Language Model = LLM) ChatGPT offensichtlich auch mit den Meisterwerken von Hayao Miyazaki und Studio Ghibli trainiert – obwohl das urheberrechtlich mehr als fragwürdig ist und sie es nicht zugeben wollen. Jedenfalls lassen sich Bilder in dem beliebten Stil erstellen, was bei vielen Menschen aus der Anime-Welt überhaupt nicht gut ankommt.

Studio Ghibli-Memes von ChatGPT stoßen auf enormen Widerstand und Abscheu bei Anime-Regisseurin

Megumi Ishitami hat bereits an One Piece und Dragon Ball mitgewirkt. Sie führte bei einigen One Piece-Episoden Regie und ist offensichtlich auch großer Studio Ghibli-Fan. Dementsprechend kann sie der neuen ChatGPT-Funktion nichts abgewinnen und schreibt in einem Tweet "ihr habt Ghibli beschmutzt, das werde ich euch nie verzeihen".

2:26 Chihiros Reise ins Zauberland: Ghiblis Oscar gekröntes Meisterwerk

Autoplay

ChatGPT profitiert enorm von den Werken anderer

Dank der Möglichkeiten, mit dem LLM jetzt selbst Bilder und Memes zu erstellen, die denen von Studio Ghibli ähneln, erlebt ChatGPT gerade einen gigantischen Aufschwung. Nutzerzahlen, App-Downloads und in-App-Käufe sind rasant gestiegen (via: Sumikai).

OpenAI-Chef Sam Altman hat sich auf Twitter darüber gefreut, innerhalb einer Stunde eine Million Nutzer*innen hinzugewonnen zu haben. Damit übertrifft der aktuelle Hype um ChatGPT sogar den Zeitraum, als das Tool zum ersten Mal verfügbar wurde und innerhalb von fünf Tagen eine Million Nutzer erreicht hat.

Alles nur, indem sich das Tool mit fremden Federn schmückt

Und zwar ganz klar gegen den Willen derjenigen, denen diese Federn eigentlich gehören.

Der Mit-Gründer und vielleicht wichtigste Studio Ghibli-Künstler Hayao Miyazaki hat bereits in einer 2016 veröffentlichten Dokumentation erklärt, KI-generierte Animationen seien eine "Beleidigung gegen das Leben selbst".

Noch ein One Piece-Künstler hat sich in der Angelegenheit zu Wort gemeldet. Der Animator und Regisseur Henry Thurlow richtet sich laut eigener Aussage zwar nicht unbedingt gegen diejenigen, die ChatGPT und Co. einmal kurz aus Spaß benutzen, sondern vor allem gegen diejenigen, die mit sogenannter KI Karriere machen wollen.

"Ich bin mir nicht sicher, was diese Leute, die KI-Ghibli-Bilder machen, überhaupt glauben zu erreichen. Abgesehen davon, dass sie die Original-Künstler*innen beleidigen und aufregen (von denen sie eigentlich Fans sein müssten). Ich meine, du kannst und wirst mit diesem Kram nie profitable Filme machen können. Wenn du nicht die Zeit dazu hast, dich damit auseinanderzusetzen, ein genialer Koch zu werden, verdienst du keinen Michelin-Stern. Wenn du keine Zeit ins Schauspielen investieren kannst, verdienst du keinen Oscar. Und wenn du nicht die Zeit hast, sie in Animation oder Kunst zu investieren, dann verpiss dich aus meiner Industrie."

Wer die Menschen hinter den Original-Werken und echte Kunst unterstützen will, kann sich deren Arbeit kaufen, um sie zu supporten. Studio Ghibli hat beispielsweise vor gar nicht allzu langer Zeit erst einen Film namens Der Junge und der Reiher veröffentlicht, der sogar mit einem Oscar ausgezeichnet wurde.

One Piece läuft seit vielen Jahren sowohl als Manga- als auch als Anime-Reihe und kann so natürlich genauso gut supportet werden.

Wie denkt ihr über die Verwurstung von Studio Ghibli- und anderen Werken, ohne dass die Urheber der Kunst jemals etwas dafür bekommen?