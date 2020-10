Ghost of Tsushima: Legends - Alle Infos zur Startzeit, Modi & mehr

Bereits morgen erscheinen mit Update 1.1 für das PS4-Exclusive Ghost of Tsushima nicht nur allerhand Neuerungen wie das New Game Plus, auch geht mit Legends der Koop-Modus für das Samurai-Abenteuer an den Start. Vorab hat Entwickler Sucker Punch alle wichtigen Infos zum Start des Multiplayers veröffentlicht, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. (via Twitter)

Wann startet Ghost of Tsushima: Legends? Das Update soll weltweit am Freitag, den 16. Oktober um 10 Uhr deutscher Zeit ausgerollt werden. Zu diesem Zeitpunkt werden auch die Server geöffnet. Wir dürfen gespannt sein, ob von technischer Seite alles reibungslos abläuft.

So startet ihr eine Koop-Partie in Ghost of Tsushima: Legends

Um mit euren Freunden zusammen Legends zu spielen, gibt es zwei verschiedene Wege:

Wählt "Legends" im Hauptmenü von Ghost of Tsushima aus

Sprecht im Spiel mit dem neuen Charakter namens Gyozen, der nach dem Update auf eurer Karte markiert wird

Habt ihr einen der beiden Wege gewählt, gelangt ihr in den PS Store. Hier könnt ihr den Koop-DLC kostenlos herunterladen. Im Anschluss startet ihr direkt in den neuen Modus.

Welche Neuerungen euch mit Update 1.1 sonst noch erwarten, haben wir hier für euch aufgeführt:

12 3 Mehr zum Thema Ghost of Tsushima - Update 1.1 bringt New Game Plus & mehr

Alle Infos: Klassen & Modi von Ghost of Tsushima: Legends

Damit ihr wisst, was genau auf euch zukommt, findet ihr hier nochmal alle Spielmodi von Legends sowie die Klassen, für die ihr euch zum Start einer Partie entscheidet.

Diese Modi stecken in Legends:

Story-Missionen für zwei Spieler: Spielt zusammen mit einem Kumpel die Geschichten von Gyozen, die mythische Ereignisse auf Tsushima behandeln.

Spielt zusammen mit einem Kumpel die Geschichten von Gyozen, die mythische Ereignisse auf Tsushima behandeln. Überlebens-Missionen für vier Spieler: Klassischer Horde-Modus, in dem ihr möglichst lange überleben müsst.

Klassischer Horde-Modus, in dem ihr möglichst lange überleben müsst. Raubzug (kommt nach der Veröffentlichung): Dreiteiliges Abenteuer für vier Spieler, in dem besonderes viel Wert auf Absprachen und Zusammenarbeit des Teams gelegt wird.

Aus diesen Legends-Klassen könnt ihr wählen:

Samurai: Nahkämpfer

Nahkämpfer Jäger: Perfekt für den Fernkampf

Perfekt für den Fernkampf Ronin: Eine Art Medic, der andere Spieler wiederbeleben kann

Eine Art Medic, der andere Spieler wiederbeleben kann Assassine: Kann sich über das Schlachtfeld teleportieren

Ghost of Tsushima ist seit Juli 2020 exklusiv für die PS4 erhältlich und zählt zu den besten Spielen des Jahres. Die Stärken und Schwächen von Samurai Jins Abenteuer erfahrt ihr im ausführlichen GamePro-Test.

Werdet ihr über das Wochenende in Legends reinschauen?