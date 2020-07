Ghost of Tsushima - Alle Kapitel und Akte im Überblick

Ihr wollt wissen, wie weit ihr in der Geschichte von Ghost of Tsushima seid? Hier findet ihr die komplette Kapitelübersicht.

Wie lang ist die Story? Die Spielzeit von Ghost of Tsushima beträgt rund 25 bis 30 Stunden. Um das Ende in dieser Zeit zu sehen, müsst ihr euch jedoch stark an die Hauptpfade des Open World-Spiels halten. Wollt ihr alle Nebenaufgaben erledigen, könnt ihr gut und gerne nochmal 20 Stunden hinzurechnen.

Diese Angaben hängen natürlich stark vom gewählten Schwierigkeitsgrad und vom eigenen Spielstil ab. Setzt ihr mehr auf Jins heimliche Fähigkeiten als Geist, schleicht mehr, braucht ihr etwas länger zum Beenden des Action-Adventures.

Achtung: Spoiler

Dass euch in diesem Artikel Spoiler erwarten, dürfte klar sein. Wichtige Story-Momente offenbaren wir hier zwar nicht, aber ihr erfahrt, wie die Erzählstruktur des Action-Adventures aufgebaut ist, von der sich wiederum Rückschlüsse auf die Story als Ganzes ziehen lassen.



Wollt ihr euch das nicht vorweg nehmen lassen, dann könnt ihr jetzt noch einen Rückzieher machen und nicht mehr weiterlesen. Um etwaige Spoiler zu vermeiden, haben wir die Kommentar-Sektion für diesen Artikel abgeschaltet.

Akt 1

Die Geschichte von Sensei Ishikawa

Der Kriegerkodex

Der gebrochene Schmied

Blut im Gras

Die Geschichte von Fürstin Masako

Hammer und Schmiedefeuer

Die Geschichte von Ryuzo

Der Eisenhaken

Der Schatten des Samurai

Akt 2

Ein neuer Horizont

Geister der Vergangenheit

Die Mauern von Yarikawa

Eine Nachricht im Feuer

Der Feigling von Yarikawa

Der Geist von Yarikawa

Eine Abrechnung in Blut

Das Schicksal Tsushimas

Aus der Dunkelheit

Akt 3

Ehre und Asche

Wölfe vor den Toren

Ein Sturm zieht auf

Herz des Jito

Endloser blauer Himmel

Die Geschichte von Fürst Shimura

