The Last of Us Season 2 zeigt sich im düsteren neuen Trailer und hat endlich einen Release-Monat - Nicht mehr lange warten!

Season 2 von The Last of Us startet im April 2025.

Es gibt doch nichts Schöneres, als morgens aufzuwachen und zu sehen, dass ein neuer The Last of Us Season 2-Trailer erschienen ist, der auch gleich das Release-Fenster der HBO-Serie verrät. Es war zuvor bereits erkannt, dass das Abenteuer von Ellie und Joel im Frühjahr dieses Jahres fortgesetzt wird. Auf der CES 2025 wurde jetzt der konkrete Monat enthüllt.

Wann erscheint Season 2 der HBO-Serie The Last of Us?

Im April 2025

Ein konkreter Starttermin für die zweite Staffel der postapokalyptischen Serie ist allerdings bisher nicht bekannt.

Den brandneuen Trailer zur 2. Staffel von The Last of Us könnt ihr euch hier ansehen:

1:08 The Last of Us HBO Season 2 Trailer ist wunderbar düster und verrät Release-Monat

Bei dem Sirenengeräusch im Trailer dürften insbesondere Kenner*innen des Spiels The Last of Us Part 2 sofort wissen, worum es geht (keine Sorge, wir verraten an dieser Stelle nichts). Im Trailer können wir außerdem einen weiteren Blick auf den neuen Charakter Abby (gespielt von Kaitlyn Dever) werfen. Wir sehen Ellie und Dina gemeinsam bei der berühmten Tanzszene, und wir werden ein weiteres Mal daran erinnert, dass The Last of Us eine wirklich düstere und actiongeladene Geschichte erzählt.

Die zweite Staffel von The Last of Us wird übrigens 7 Episoden umfassen. Staffel 1 ging 2023 mit 9 Folgen an den Start.

Darum geht es in der Geschichte: Wir werden an dieser Stelle natürlich nicht spoilern, aber so viel können wir preisgeben: Das Sequel spielt 5 Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils und rückt diesmal Ellie in den Fokus. Im Naughty Dog-Titel ist sie einer der wichtigsten spielbaren Charaktere.

Dabei begibt sich die jetzt 19-jährige Ellie auf einen blutigen Rachefeldzug und gerät im postapokalyptischen Seattle zwischen die Fronten zweiter verfeindeter Fraktionen: Der militanten Washington Liberation Front (WLF) und der Seraphiten-Sekte, die beide um die Vorherrschaft in Seattle kämpfen.

Verratet uns in den Kommentaren: Was ist eure Meinung zum neuen The Last of Us Season 2-Trailer und freut ihr euch schon auf April?