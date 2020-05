Ghost of Tsushima braucht viel weniger Speicherplatz als The Last of Us 2

Mit Ghost of Tsushima kommt einer der letzten Exklusivtitel für die PlayStation 4. Das Action-Adventure von Entwickler Sucker Punch benötigt laut der Angaben im PS Store 50 GB Speicherplatz. Im Vergleich dazu kommt The Last of Us 2 mit rund 100 GB auf die Konsole - und das ohne Open World.

Ghost of Tsushima benötigt 50 GB Speicher

Dass ein Open World-Spiel viel Speicherplatz in Beschlag nimmt, ist nicht verwunderlich. Immerhin stecken in den offenen Welten viele Inhalte. NPCs, Vegetation, Wettereffekte und vieles mehr muss technisch von der Konsole bewältigt werden.

Da schlägt auch ein Spiel wie Ghost of Tsushima mit seiner japanischen Inselwelt mit einigen Gigabyte zu buche. Genau genommen benötigt das Open World-Spiel 50 GB Speicherplatz zum spielen.

Aber wie kommt es, dass The Last of Us 2 den doppelten Speicher braucht? Das liegt daran, dass The Last of Us 2 etwa 50% größer als sein Vorgänger sein soll, wie Naughty Dogs Lead Haley Gross berichtete. Die beiden postapokalyptischen Spiele sind zwar linear aufgebaut, aber der zweite Teil soll das "Wide Linear"-Konzept erweitern, wodurch das Spiel auf mindestens 100 GB Installationsgröße kommt.

Worum geht es in Ghost of Tsushima?

Ghost of Tsushima versetzt uns in das späte 13. Jahrhundert auf die japanischen Insel Tsushima. Als Samurai Jin Sakai erleben wir einen Angriff der Mongolen mit, der nicht gut ausgeht. Er schwört das Volk zu beschützen und seine Heimar zu retten.

In der Open World von Tsushima liegt es an uns, ob wir den Feinden offensiv als Samurai, oder eher heimlich als "Ghost" gegenübertreten.

Das Ghost of Tsushima erscheint am 17. Juli 2020 exklusiv für die PlayStation 4. Sony zeigte vor kurzem 18 Minuten neues Gameplay, das wir für euch in einem Video ausführlich besprochen haben:

Auf welchen PS4-Exklusivtitel freut ihr euch mehr: Ghost of Tsushima oder The Last of Us 2?