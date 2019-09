The Last of Us 2 überflügelt Teil 1: Etwa 50% größer, sagt Naughty Dog

Wir wissen bereits, dass The Last of Us: Part 2 das bislang "längste und umfangreichste" Spiel sein soll, dass Naughty Dog bislang auf die Beine gestellt hat - schließlich wird der PS4-Blockbuster auch auf zwei Blu-rays ausgeliefert. Doch wie groß ist das genau? Auf wie viel mehr Umfang müssen sich Fans des ersten The Last of Us einstellen? Naughty Dog liefert die Antwort.

The Last of Us: Part 2 will mehr von allem liefern

In einem Video-Interview mit GamerBraves gab Naughty Dogs Narrative Lead Haley Gross zu Protokoll, dass The Last of Us: Part 2 in etwa 50% größer ist als der Vorgänger. Und damit ist nicht nur die Spielzeit gemeint:

"Das Spiel ist, ich glaube, so sagen wir es, etwa 50% größer, aber es ist gigantisch, nicht nur in der Länger, aber auch alle unsere Level sind größer und weiter, wir haben mehr Zwischensequenzen, wir haben mehr Charaktere, wir haben mehr Animationen. Wir haben ein umfangreicheres Nahkampf-System, in jeder Hinsicht ist das Spiel größer und besser."

Auf die Spielzeit bezogen, wäre The Last of Us: Part 2 nach dieser Rechnung etwa 23 Stunden lang, wenn wir die durchschnittlichen 15 Stunden von Teil 1 zur Vorlage nehmen. Allerdings sollte man Gross hier wohl nicht zu wörtlich nehmen und gleich einen Dreisatz anwenden, um auszurechnen, wie viel Spaß The Last of Us 2 wohl machen wird.

Auch der Multiplayer wurde am Ende viel zu groß

Dass The Last of Us: Part 2 jeden Rahmen sprengen möchte, sieht man nicht zuletzt am geplanten Multiplayer-Modus, der laut Entwickler derart groß und umfangreich geworden ist, dass er aus dem Release von The Last of Us 2 gestrichen wurde. Stattdessen plant Naughty Dog, den neuen Faction-Modus als eine Art Standalone-Multiplayer zu veröffentlichen. Details dazu gibt es aber noch nicht.

The Last of Us: Part 2 erscheint am 21. Februar 2020 exklusiv für PS4.