Ghost of Tsushima: Staubt jetzt ein kostenloses PS4-Theme ab

So langsam steigt die Spannung um den Release des letzten PS4-Exclusives von Sony. Mit Ghost of Tsushima beendet der Hersteller die Ära mit einem Open World-Spiel im Samurai-Stil. Um die Vorfreude noch einmal anzuheizen, wurde jetzt ein kostenloses PlayStation 4-Theme veröffentlicht, das sogar dynamisch ist. So könnt ihr es bekommen.

Holt euch ein Gratis-Theme für PS4 mit diesem Code

Kostenloses Geschenk: Alle PS4-Besitzer können sich jetzt für kurze Zeit das Gratis-Theme zu Ghost of Tsushima herunterladen. Dafür müsst ihr im europäischen PlayStation Store folgenden Code einlösen, der pro Account einmal angewendet werden kann: 8T2T-CRNJ-FM72

So sieht das Design in Aktion aus:

Neben den goldenen Ginkgo-Blättern und einer Silhouette Jins bietet das Theme auch eine passende musikalische Untermalung. Im Hintergrund läuft ein Stück aus dem Soundtrack des Spiels. Es könnte zudem sein, dass ihr das Theme bereits habt, da Sony es vor einiger Zeit schon angeboten hat. Jetzt aber bekommen alle, die es beim ersten Mal verpasst haben, eine zweite Chance.

So löst ihr im PSN Codes ein

Geht in den Store und wartet bis er geladen hat. In dem linken Auswahlmenü geht ihr fast komplett nach unten bis "Codes einlösen". Dort drückt ihr drauf, gebt den Code ein und bestätigt, dass ihr ihn einlösen wollt. Danach könnt ihr es wie nach einem Kauf eines Spiels direkt herunterladen

So wählt ihr das PS4-Theme aus: Nach dem Download müsst ihr das Theme aber noch manuell auswählen. Dafür geht ihr entweder in eure Downloadliste und wählt da das fertig heruntergeladene Design aus oder ihr geht in die Einstellungen. Dort navigiert ihr zum Punkt "Designs" und wählt dann das gewünsche Ghost of Tsushima-Theme aus.

Weitere coole kostenlose PS4-Themes findet ihr in unserer separaten Liste:

18 2 Mehr zum Thema Kostenlose PS4-Themes: Die 19 besten Gratis-Designs im PS Store

Ihr wollt noch mehr zu Ghost of Tsushima wissen, dann schaut doch in unsere Review. GamePro-Redakteur Dennis Michel hat das Spiel ausführlich getestet und dabei herausgefunden, dass es genau das Samurai-Spiel ist, das wir immer haben wollten.

Werdet ihr euch das Gratis-Theme zu Ghost of Tsushima holen oder habt ihr es bereits? Freut ihr euch auf das Samurai-Spiel oder lässt euch das Open World-Spiel völlig kalt?