Beliebtes PS4/PS5-Exclusive erhält nach über 2 Jahren ein neues Update

Da staunt Jin nicht schlecht.

Falls ihr Ghost of Tsushima aktuell auf eurer PS4 oder PS5 geladen habt, könntet ihr euch jetzt vielleicht wundern, wieso ein fast vier Jahre altes Spiel jetzt noch ein Update bekommt. Denn Sucker Punch hat sein Samurai-Spiel etwas überraschend mit dem Patch 2.19 aufgerüstet.

GoT kommt auf den PC und davon profitiert auch die PlayStation-Version

Nach dem PS4-Release im Juli 2020 wurde Ghost of Tsushima zwar noch einige Zeit vom Entwicklerteam ausgebessert und erweitert, das letzte Update 2.18 ist aber mittlerweile auch schon über 2 Jahre her. Dass Sucker Punch nun nochmal nachliefert, hat aber durchaus einen guten Grund: den anstehenden Release auf PC. Ab dem 16. Mai wird GoT nämlich nicht länger exklusiv auf der PlayStation spielbar sein, sondern einer neuen Zielgruppe zugänglich gemacht.

Trotzdem kommt das neue Update auf die Version 2.19 etwas überraschend. Zum einen, weil Sucker Punch nichts dergleichen angedeutet hatte, zum anderen, weil der PC-Release nicht automatisch bedeuten muss, dass auch die PS4- und PS5-Version nochmal angepackt wird.

Da Ghost of Tsushima aber mit Legends einen – mittlerweile auch eigenständigen – Multiplayer besitzt und man uns plattformübergreifendes Spielen ermöglich will, muss demnach auch ein Update auf den Konsolen her. Und das ist nun, mit mehr als zwei Wochen für dem PC-Release, recht früh erschienen.

Hier seht ihr den Multiplayer nochmal im Trailer:

Was steckt genau im Update? Ausführliche Patch Notes hat Sucker Punch nicht veröffentlicht, aber über die Ankündigung auf X/Twitter ein paar wenige Punkte genannt, die Update 2.19 mitbringt.

Vorbereitung auf Crossplay zwischen PlayStation und PC

Ein XP-Problem bei Rang 999 in GoT Legends wurde behoben

Ein Exploit, der einen zusätzlichen Spieler/eine zusätzliche Spielerin in 2er-Teams ermöglichte, wurde entfernt

weitere Fehlerbehebungen

In erster Linie handelt es sich also um ein paar Fixes für den Multiplayer. Wirklich neu ist nur Crossplay – beziehungsweise die Vorbereitung auf die Funktion – die uns dann ermöglicht, Legends mit PC-Spieler*innen zu zocken.

Die PC-Portierung von Ghost of Tsushima, bei der es sich direkt um den Director's Cut handelt, wird abgesehen von ein paar PC-Funktionen identisch zu der Konsolen-Version sein. Inhaltlich verpasst ihr also nichts.

Werdet ihr, sobald die PC-Version erschienen ist, (noch einmal) in den Multiplayer Legends reinschauen? Spielt ihr das Spiel vielleicht sogar nochmal auf dem PC?