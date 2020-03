Ghost of Tsushima: PS4-Hit erscheint kurz nach The Last of Us 2

Sony hat soeben einen neuen Story-Trailer für das kommende PlayStation 4-Exklusivspiel Ghost of Tsushima veröffentlicht. Damit erhalten wir nicht nur neue Einblicke in das Open World-Abenteuer, sondern können uns auch über einen Release-Termin freuen.

Ghost of Tsushima kommt kurz nach The Last of Us 2

Wann erscheint Ghost of Tsushima? Am 26. Juni 2020.

Damit kommt das Action-Spiel, das uns ins feudale Japan schickt, gerade einmal einen Monat nach Naughty Dogs PS4-Blockbuster The Last of Us 2. Zur Erinnerung: Ellies kommendes Abenteuer soll am 29. Mai 2020 in den Läden stehen. Sony hat im Sommer also ordentlich was vor.

Hier könnt ihr euch den neuen Story-Trailer zu Ghost of Tsushima ansehen:

Was ist Ghost of Tsushima für ein Spiel?

Das Gameplay: Mit Ghost of Tsushima erwartet euch ein Open World-Action-Spiel, das euch als Samurai ins alte Japan schickt.

Die frei begehbare Insel Tsushima wird in etwa so funktionieren, wie wir es von anderen Open World-Spielen gewohnt sind. Das bedeutet, dass ihr abseits der Story-Missionen jede Menge Nebenaufträge annehmen könnt. Einen davon seht ihr bereits im ersten Gameplay-Trailer. Außerdem soll sich das Erkunden lohnen, da auf der Insel viele Geheimnisse versteckt sein sollen.

Das Kampfsystem basiert auf dem Schwertkampf mit historischen Waffen wie dem Katana und läuft vergleichsweise langsam ab. Spieler und Gegner ergeben sich eher in behäbige Duelle, statt in blitzschnelle Kombo-Einlagen. Wer Kämpfe vermeiden möchte, kann aber ebenfalls auf Stealth-Fähigkeiten setzen und seine Feinde lieber lautlos abmurksen.

Ghost of Tsushima - Concept Art ansehen

Die Story: Ghost of Tsushima lehnt seine Handlung an reale Ereignisse an. Tsushima ist der Name der japanischen Insel, die ihr im Spiel erkunden werdet. Diese liegt genau zwischen Korea und Japan, was ihr leider zum Verhängnis wurde. 1274 war das Eiland die erste Anlaufstelle für einen Invasionsversuch der Mongolen.

Ein Teil der Handlung wird sich mit dem inneren Konflikt von Jin beschäftigen. Dieser lebt streng nach seinem strikten Samurai-Kodex, allerdings muss er nach der Invasion erkennen, dass ihn dieser sein Leben kosten könnte. Wichtige Inspirationsquellen waren unter anderem die Filme von Akira Kurusawa (z.B. Die Sieben Samurai, Ran, Sanjuro).

Alle weiteren Infos zu Ghost of Tsushima haben wir für euch in einem ausführlichen Artikel zusammengefasst.

Überrascht euch der Release im Juni?