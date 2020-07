Ghost of Tsushima auf der PS5? Das ist der aktuelle Stand

Mit Ghost of Tsushima hat Entwickler Sucker Punch zum Ende der PS4-Ära eines der besten Open World-Spiele dieser Konsolengeneration veröffentlicht. Das spiegelt sich nicht nur in den Verkaufszahlen wieder, auch in der GamePro-Community und sogar auf Metacritic (aktueller User-Score 9.3) findet das Spiel großen Anklang. Viele fragen sich jetzt allerdings schon: Kann ich Ghost of Tsushima auch auf der PS5 spielen? Wir liefern euch den aktuellen Stand.

Erscheint eine eigenständige PS5-Version von Ghost of Tsushima?

Nein. Laut Sony soll es unter den exklusiven Spielen der First Party-Studios – zu denen Ghost of Tsushima zählt – keine Cross Gen-Titel geben. Was für eine Umsetzung der PS5-Exklusivtitel wie beispielsweise Spider-Man: Miles Morales für die PS4 gilt, gilt genauso auch umgekehrt. Sprich, beim Händler eurer Wahl oder im PS Store wird es voraussichtlich keine dedizierte Version für die Next Gen-Konsole geben.

Kann ich Ghost of Tsushima überhaupt auf der PS5 spielen?

Das ist sehr wahrscheinlich, allerdings noch nicht offiziell seitens Sony oder Sucker Punch bestätigt. Was wir aber bislang vom Publisher und aus externen Quellen erfahren haben, macht große Hoffnung darauf, dass Ghost of Tsushima bereits zum Launch der PS5 Ende 2020 via Abwärtskompatibilität spielbar ist. Hier die Gründe:

4000+ PS4-Spiele abwärtskompatibel

Laut SIE-Chef Jim Ryan ist es der Plan, die komplette PS4-Bibliothek auf der PS5 via Abwärtskompatibilität anzubieten. Die beliebtesten Spiele, und hier sind Exclusives wie Ghost of Tsushima oder The Last of Us 2 gemeint, sollen zudem direkt zum Start der PS5 verfügbar sein.

Auch müssen laut Sony alle Spiele, die nach dem 13. Juli von Sony abgenommen wurden, mit der PS5 kompatibel sein. Zu diesen zählt das Samurai-Abenteuer allerdings nicht, da bereits wenige Tage nach diesem Stichtag der Release stattfand.

Gerücht bestätigt Ghost of Tsushima zum PS5-Launch

Laut Quellen der Seite Eurogamer, die sich im Sony Umfeld umgehört haben, ist Ghost of Tsushima als "flagship title" neben The Last of Us 2 definitiv zum Launch der PS5 auf der Next Gen-Konsole spielbar. Allerdings hier der Hinweis: Trotz der überaus verlässlichen Quelle handelt es sich hierbei um ein Gerücht.

Erscheint Ghost of Tsushima in einer verbesserten Version auf der PS5?

Das ist ebenfalls sehr wahrscheinlich. Laut Systemarchitekt Mark Cerny soll die "überwältigende Mehrheit" der mehr als 4000 PS4-Spiele technisch verbessert auf der PS5 erscheinen.

Was bedeutet das? Diese Titel werden dank der stärken Hardware von Performance-Verbesserungen wie einer stabileren Bildrate und einer höheren Auflösung profitieren. Angemerkt sei allerdings, dass Sucker Punch noch nicht über Detail-Verbesserungen von Ghost of Tsushima auf der PS5 gesprochen hat. Vorstellbar wäre – das ist Spekulation – dass unter anderem die Framerate auf 60 fps erhöht wird und die recht kurzen Ladezeiten komplett entfallen.

Wollt ihr generell wissen, was Abwärtskompatibilität auf der PS5 bedeutet, findet ihr hier alle Infos. Im Artikel gehen wir nicht nur auf die Spiele ein, sondern auch auf den DualShock 4, PSVR und mehr:

Sobald wir weitere offizielle Infos von Sony als Publisher oder Sucker Punch hören, werden wir den Artikel dementsprechend aktualisieren.

Hebt ihr euch Ghost of Tsushima aktuell noch für die PS5 auf und falls ja, mit welchen Verbesserungen rechnet ihr bei der Next Gen-Version?