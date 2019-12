Ghost of Tsushima zeigt neues Gameplay & Releasezeitraum für 2020

Wie Sony schon während der State of Play versprochen hat, gab es im Rahmen der Game Awards einen umfangreichen Blick auf Ghost of Tsushima zu sehen. Das PS4-exklusive Samurai-Abenteuer präsentiert sich gewohnt blutig, stylisch und überaus spannend.

Der neue Ghost of Tsushima-Clip geht etwas mehr auf die namensgebende "Ghost"-Legende ein, also dem mysteriösen Samurai, der sich hinter einer Maske versteckt und für Gerechtigkeit sorgt.

Auch ein paar neue Gameplayszenen waren im Trailer zu sehen. Doch der wichtigste Punkt war wohl das Ende des Clips, dort wurde nämlich endlich ein Release-Zeitraum für das Action-Adventure verraten:

Ghost of Tsushima erscheint im Sommer 2020 exklusiv für die PS4.

Und damit wir Ghost of Tsushima dann auch im Laden wiedererkennen, hat Sony auch das offizielle Cover Artwork der Retail-Version enthüllt.

#GhostOfTsushima comes to PS4 Summer 2020. Watch the new trailer, just debuted at The Game Awards: https://t.co/xlGakjZo3v @SuckerPunchProd pic.twitter.com/7e06dHSGE8