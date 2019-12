Ghost of Tsushima - Endlich wieder ein Lebenszeichen vom PS4-Exclusive

Im Rahmen der State of Play hat Sony endlich wieder Ghost of Tsushima ins Rampenlicht gerückt. Das PS4-exklusive Samurai-Abenteuer von Sucker Punch bekam nämlich einen neuen Trailer spendiert...

...oder sagen wir einen halben Trailer. Denn der Rest des Clips soll erst während der Game Awards gezeigt werden.

Auf den Game Awards gibt es mehr zu sehen

Die finden noch diese Woche in der Nacht vom Donnerstag zu Freitag statt – offenbar wird Ghost of Tsushima also auch bei der Preisverleihung einen größeren Auftritt feiern.

Dann auch mit Releasetermin? Gut möglich, dass dann auch endlich ein fester Erscheinungstermin für Ghost of Tsushima verraten. Mit dem Start der PS5 im nächsten Jahr wird die Zeit langsam knapp, wenn das PS4-Exclusive noch einmal in der aktuellem Konsolengeneration auftrumpfen soll.

