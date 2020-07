Ghost of Tsushima-Spielzeit: So lange dauert die Story

Ihr wollt wissen, wir lange ihr zum Beenden von Ghost of Tsushima braucht? GamePro hat das PS4-Exclusive von Entwickler Sucker Punch bereits beendet und liefert euch hier die Antwort!

Spiellänge von Ghost of Tsushima

So lange haben wir auf dem normalen Schwierigkeitsgrad gebraucht:

rund 30 Stunden

Bei dieser Angabe handelt es sich jedoch nur um einen Richtwert. Die Dauer zum Beenden des Open World-Spiels hängt natürlich ganz von eurem Spielstil ab.

Im Action-Adventure könnt ihr größenteils entweder als aufrichtiger Samurai eure Gegner im frontalen Schwertkampf behaken, was mit etwas Übung deutlich schneller geht, oder ihr schleicht als Geist, kundet die Lage aus und überrascht eure Feinde mit heimlichen Kills und Pfeil und Bogen.

Viele Nebenquests und Sammelaufgaben: Zwar könnt ihr in Ghost of Tsushima auch strikt der Hauptstory folgen – das geht im Vergleich zu einem Assassin's Creed Odyssey ohne Probleme – wollt ihr aber die spannenden Nebenaufgaben mitnehmen, alle Schreine finden und auch abseits der Pfade viel erkunden, könnt ihr gut und gerne 20-30 Stunden auf die oben angegebene Spielzeit addieren.

Diese Zeitangabe gilt auch für Trophäen-Jäger. Welche Herausforderungen euch bis zu Platin erwarten, das erfahrt ihr hier:

Wie wir auf die 30h Spielzeit gekommen sind

Um mit Held Jin Sakai bei unserem ersten Durchspielen das Ende zu erreichen, haben wir uns größtenteils an die Hauptstory gehalten, haben hin und wieder eine Nebenaufgabe gemacht und gelegentlich Aktivitäten auf dem Weg zur nächsten Story-Mission mitgenommen.

Wollt ihr übrigens wissen, wie weit ihr bereits in der Geschichte seid, haben wir hier alle Kapitel und Akte für euch aufgeführt:

Nach dem Ende geht es weiter: Ihr müsst euch übrigens aufgrund verpasster Nebenmissionen und Aktivitäten beim Erreichen des Spielendes keine Sorgen machen. Nach den Credits dürft ihr all das nachholen, was ihr zuvor verpasst habt. Ein New Game Plus gibt es bislang nicht. Laut Aussage der Entwickler gegenüber GamePro könnte der Spielmodus jedoch nach Release noch erscheinen.

