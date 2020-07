Ghost of Tsushima: Test-Übersicht & Metacritic-Wertung - Ein PS4-Hit

Ghost of Tsushima steht in den Startlöchern und ist das letzte PS4-Exclusive von Sony. Das Open World-Spiel lässt euch in die Rolle des letzten Samurai Jin Sakai schlüpfen und die Invasion der Mongolen auf der japanischen Insel Tsushima im Jahre 1274 erleben. Jetzt sind die Tests draußen und in den internationalen Reviews zeigt sich, ob die PS4-Ära noch einmal mit einem Hit ändern wird.

Wertungsübersicht & Metacritic-Score zu Ghost of Tsushima

Auf Metacritic erhält Ghost of Tsushima von 87 Magazinen eine Durchschnittswertung von 84 Punkten .*

.* Auf Opencritic erhält das Spiel aktuell von 95 Seiten eine Wertung von 85 Punkten.*

*Stand: 15. Juli, 10:30 Uhr

Magazin Wertung Game Informer 95 IGN 90 GameSpot 70 Destructoid 95 We Got This Covered 100 The Sixth Axis 80 Wccftech 90 Press Start Australia 85 PushSquare 90 GamePro 90

Was wird gelobt, was kritisiert?

Auch wenn Ghost of Tsushima von vielen Kritikern gelobt wird, gibt es einige Kritikpunkte. Wir haben für euch zusammengefasst, was die Presse lobt und was sie an dem Open World-Spiel kritisiert:

Das ist positiv: Exzellentes und facettenreiches Kampfsystem, interessante Nebencharaktere sowie deren Nebenmissionen, eine der schönsten Videospiel-Welten, umfangreicher Foto-Modus, Samurai-Film-Flair

Das Fazit unseres GamePro-Kollegen Dennis Michel:

"Ghost of Tsushima ist mit seiner wunderschönen Welt, tollen NPCs und einem wuchtigen Kampfsystem das letzte exklusive Highlight der PS4-Ära."

Das ist negativ: Aktivitäten abseits der Missionen können sich wie eine Checkliste anfühlen, technisch nicht ganz auf dem Niveau anderer PS4-Exclusives von Sony, flacher Antagonist

Werdet ihr euch auf die Insel Tsushima stürzen und die Invasion der Mongolen stoppen?