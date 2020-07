Ghost of Tsushima: Video zeigt spektakulären Triple-Kill

Was SunhiLegend in einem Video zu Ghost of Tsushima zeigt, scheint unglaublich, ist aber möglich. Mit guter Koordination und dem richtigen Timing schafft er es, einen Triple-Kill auf eine besonders beeindruckende Weise durchzuführen.

Das Video könnt ihr euch hier anschauen:

Wie funktioniert das?

Um diesen Tripel-Kill von SunhiLegend auszuführen, geht ihr folgendermaßen vor:

Springt von eurem Pferd und werft einen Gegenstand, den ihr gerade ausgerüstet habt, mit der Taste R1. Handelt es sich um Haftbomben, dann finden diese automatisch den Feind, der euch am nächsten ist. Rauchbomben explodieren bei euch, damit ihr kurzzeitig geschützt seid.

Mit R2 und dem D-Pad schaltet ihr zwischen Items durch.

Um zuzutreten, müsst ihr die Wind-Haltung aufleveln und am besten den Taifun-Tritt erlernen, den ihr mit der Dreiecks-Taste in den Kämpfen ausführt. Der Taifun-Tritt schleudert sogar sehr starke Gegner zurück.

Nutzt die "Ghost Fähigkeiten", um im Rauch eurer Rauchbomben heimlich zu attackieren. Das ist zwar nicht sehr "Samurai-Like", aber effektiv.

Ihr braucht natürlich auch Glück (oder sehr viel Können). Die Parade, die Jin im Video gegen den starken Gegner ausführt, war beispielsweise "perfekt". Das führt dazu, dass der Feind zurückgeschleudert wird. Anschließend werft ihr schnell eine Bombe auf den Feind, welche ihn paralysiert. Diese Zeit nutzt ihr dann, um schnell einen Finishing-Move auszuführen.

Es gibt aber auch kuriose Dinge, die im Spiel passieren können:

Das alles braucht natürlich viel Übung. Aber es ist möglich, eure Gegner in Ghost of Tsushima auf solch spektakuläre Weise auszuschalten.

Habt ihr eure Gegner in Ghost of Tsushima auch schon mal auf eine besondere Weise vernichtet? Oder geht ihr lieber leise und bedacht vor?