Ghost of Tsushima - Wir testen bereits & dann kommt unser Review

Mit Ghost of Tsushima erscheint am 17. Juli 2020 der nächste große Exklusivtitel für die PS4. Das Spiel wird von Sucker Punch entwickelt und entführt uns auf die namensgebende japanische Insel Tsushima, auf der wir uns als Samurai Jin Sakai gegen die einfallenden Mongolen zur Wehr setzen.

Derzeit spielen wir den Open World-Titel bereits fleißig und können euch schon ein paar Tage vor dem offiziellen Release den Test zu Ghost of Tsushima präsentieren, nämlich dann, wenn das Embargo zum Action-Adventure fällt.

Wann kommt unser Test genau? Am 14. Juli um 16:00 Uhr

Mehr Informationen zum Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima - Release, Story & Gameplay: Alles, was wir wissen

Wenn ihr bis zum Test mehr zu Ghost of Tsushima erfahren wollt, können wir euch den GamePro-Übersichtsartikel ans Herz legen, in dem wir unter anderem erklären, was euch in den Bereichen

Story

Gameplay

RPG-Elemente

Open World

erwartet. Es gibt außerdem bereits Informationen zum Patch 1.01 von Ghost of Tsushima und weitere Details zu den Katana-Kämpfen im Spiel.

Was erhofft ihr euch von Ghost of Tsushima?