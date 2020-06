PS4-Exclusive Ghost of Tsushima ist fertig & das verbessert Patch 1.01

Einen Monat vor dem geplanten Release des PS4-Exclusives Ghost of Tsushima haben wir eine gute Nachricht für euch. Wie Entwickler Sucker Punch jetzt via Twitter mitteilte, hat das Action-Adventure den Gold-Status erreicht. Bedeutet, dem Release am 17. Juli steht nichts mehr im Wege.

Hier die offizielle Nachricht:

"Wir sind begeistert euch mitteilen zu können, Ghost of Tsushima hat den Gold-Status erreicht. Das ist das Ergebnis jahrelanger harter Arbeit von unserem Team und wir können es nicht abwarten, bis ihr das Spiel am 17. Juli in euren Händen haltet."

Patch 1.01: Größe & Inhalt

Wie bei Spielen heutzutage nicht ungewöhnlich, bekommt Ghost of Tsushima zum Release einen Day One-Patch spendiert. Dieser ist mit einer Größe von 7,7 GB noch recht überschaubar. Generell verbraucht das PS4-Exclusive auf eurer Festplatte wohl nur 50 GB. Im Vergleich: The Last of Us Part 2 benötigt fast die doppelte Menge an Speichervolumen.

Auch ist bekannt, welche Verbesserungen Patch 1.01 bringt (via Twisted Voxel):

Behebt Probleme mit der Lokalisierung

Ausbesserung von Bugs

Patch trotz Gold-Status? Erreicht das Spiel den Gold-Status, geht das Werk in die Produktion und wird im Anschluss an die Händler ausgeliefert. Das bedeutet jedoch nicht, dass das Spiel bereits fehlerfrei ist. In den kommenden Wochen sind die Entwickler meist noch mit kleineren bist mittleren Fixes beschäftigt, die dann im Day One-Patch und in weiteren Updates ausgebessert werden.

Man darf gespannt sein, wie sich das Open World-Spiel zum Start aus technischer Sicht schlägt. Ob die Umsetzung gelungen ist, erfahrt ihr im Juli im GamePro-Test.

Interessante Fakten zu Ghost of Tsushima

Im Mai präsentierten Sucker Punch allerhand neue Infos zum Spiel. Dank eines Interviews mit Entwickler Jason Connell konnte die GamePro zudem noch ein paar weitere interessante Fakten zum Action-Adventure erfahren. Welche das sind, haben wir euch in einem Artikel zusammengefasst.

Der Release steht. Freut ihr euch auf das Spiel und traut ihr Sucker Punch zum Start eine technisch gelungene Version zu?