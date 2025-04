Ghost of Yotei-Release ist bekannt: Das Open World-Spiel für PS5 erscheint im Herbst

Im Oktober geht's mit einer neuen Heldin nach Japan.

Bisher wussten wir nur, dass der Nachfolger zum Open World-Blockbuster Ghost of Tsushima noch dieses Jahr für PS5 erscheint. Jetzt hat Sucker Punch in einem neuen Trailer auch das genaue Release-Datum verraten. Leaks hatten zunächst den Sommer, möglicherweise August, vorausgesagt, doch jetzt wissen wir, dass wir uns bis Herbst gedulden müssen.

Ghost of Yotei kommt im Herbst heraus

Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 und hat somit wohl keine Angst vor einem GTA 6, das möglicherweise auch noch Ende des Jahres erscheinen könnte.

Hier könnt ihr euch den neuen Release Date-Trailer anschauen:

2:57 Ghost of Yotei: Der Ghost of Tsushima-Nachfolger enthüllt sein Releasedatum

Autoplay

Die Standard Edition des Spiels soll auf PS5 dann 79,99 Euro kosten (via videogameschronicle). Ein PC-Release wurde übrigens noch nicht offiziell angekündigt und wird auch im Release Date-Trailer nicht erwähnt. Wir können trotzdem davon ausgehen, dass der Titel einige Zeit nach der Veröffentlichung auf der PS5 auch auf den PC wandern wird.

Für PS4-Besitzer*innen gibt es dagegen schlechte Nachrichten, denn auf der Last Gen soll das Spiel nicht mehr landen.

Das wissen wir über Ghost of Yotei

Im zweiten Teil der Reihe werden wir nicht Jin Sakais Reise weiterverfolgen, sondern treffen auf eine ganz neue Protagonistin namens Atsu, die von Rachedurst getrieben wird, nachdem ihre Familie ermordet wurde. In ihre Rolle schlüpft Erika Ishii, die ihr womöglich aus anderen Spielen wie Apex Legends oder Dragon Age: The Veilguard kennt.

Mehr Infos zum Spiel findet ihr auch hier:

Falls ihr trotzdem hofft, noch mal auf Jin zu treffen: Das wird nicht passieren, denn Ghost of Yotei spielt ganze 300 Jahre nach dem Vorgänger, nämlich 1603. Zudem sind wir, wie der Nameswechsel schon vermuten lässt, auch nicht in Tsushima unterwegs, sondern sind im heutigen Hokkaido; genauer gesagt: in der Region, in der sich der Berg Yōtei-zan befindet.

Spannend ist dabei auch, dass dieses Gebiet zur damaligen Zeit nicht von Japan regiert wurde, sondern unter der Herrschaft des Volks der Ainu stand. In Ghost of Yotei ändert sich also einiges, wobei Fans des ersten Teils sich von den neuen Trailern trotzdem abgeholt fühlen dürften.

Was sagt ihr zu dem Release-Datum? Wart ihr eher von einem Sommer-Release ausgegegangen und passt euch das Datum nun rein oder eher nicht?