Glückspilz bekommt GBC für $1 (!) von einer älteren Dame, weil sie sich stattdessen eine Nintendo Switch gekauft hat

Wo gibt es denn sowas? Einen GBC für nur einen Dollar (Bild: reddit.com/user/ShipHerder/).

Falls ihr bei einem Garagen-Sale (gibt es sowas überhaupt in Deutschland?) oder auf dem Flohmarkt mal einen funktionstüchtigen Game Boy Color für nur einen Euro oder Dollar findet, solltet ihr direkt zuschlagen.



Nicht lange zögern oder nachdenken: Kauft das Ding auf jeden Fall! Ein Dollar ist geschenkt und quasi Diebstahl. Aber die Verkäuferin war wohl eine ältere Dame über 75, die den Game Boy laut eigener Aussage nicht mehr braucht, da sie seit Kurzem eine Nintendo Switch habe, mit der sie spielen könne.

Reddit-User freut sich extrem über Mega-Schnäppchen: Für diesen Game Boy Color hat er nur einen Dollar gezahlt

Darum geht's: Der Game Boy Color hat eigentlich schon lange ausgedient, immerhin gibt es haufenweise Nachfolgemodelle. Aber weil er so robust und cool ist, erfreut sich der Handheld-Klassiker bei vielen Menschen immer noch größter Beliebtheit. So auch bei einer älteren Dame, die sich von ihrem GBC für nur einen Dollar getrennt und damit einen Käufer extrem glücklich gemacht hat.

Großartiger Fund: Normalerweise kostet ein gebrauchter Game Boy Color zwar nicht die Welt, aber dann doch deutlich mehr als nur einen einzigen US-Dollar. Dementsprechend aus dem Häuschen zeigt sich dann auch der glückliche Finder, der der älteren Dame das gute Stück zu diesem Spottpreis abnehmen konnte.

"Das hab ich für einen Dollar gekauft!!! Ja, nur ein Dollar, bei einem Garagen-Sale einer alten Dame."

Noch gut in Schuss: Womöglich könnte der Bildschirm einmal ausgetauscht werden, aber ansonsten befindet sich der Game Boy Color allem Anschein nach in einem sehr guten Zustand. Die ältere Dame soll damit auch noch bis vor Kurzem fleißig gespielt haben.

Wieso so billig? Normalerweise würden wir uns von so einem Schätzchen wahrscheinlich nie zu diesem Preis trennen, wenn überhaupt. Aber der zugrunde liegende Gedankengang der Verkäuferin entbehrt nicht einer gewissen Logik. Seit Weihnachten hat sie eine Nintendo Switch, mit der sie spielen kann, also braucht sie den Game Boy Color ja nicht mehr.

Habt ihr noch einen Game Boy und wenn ja, welchen? Für wie viel Geld habt ihr den bekommen und würdet ihr ihn jemals verkaufen?