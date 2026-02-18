Läuft gerade Goat: Im neuen Film der Macher von K-Pop Demon Hunters und Across the Spider-Verse will eine Ziege unbedingt Profi-Basketballer werden
Stephanie Schlottag
18.02.2026 | 13:21 Uhr

Goat ist eine animierte Sportkomödie von den Machern hinter K-Pop Demon Hunters und Across the Spider-Verse. Den Stop-Motion-Look werdet ihr im Trailer auch direkt wiedererkennen.

Wie etwa auch in Zoomania sind alle Charaktere im Film anthopomorphe Tiere, die Hauptfigur ist Ziegenbock Will Harris (englische Stimme von Caleb McLaughlin, bekannt aus Stranger Things). Er träumt davon, Profi-Sportler zu werden.

In den USA startet Goat am 13. Februar 2026 in den Kinos, in Deutschland ist s erst am 19. Februar 2026 so weit.
