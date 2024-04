God of War 3 befindet sich wohl schon in Entwicklung: Job-Anzeige gibt Hinweise auf den Ragnarök-Nachfolger

God of War Ragnarök bekommt anscheinend ein Sequel, das sich schon in Entwicklung befindet.

Gute Neuigkeiten für alle God of War- und Ragnarök-Fans: Ein dritter Teil ist offenbar bereits bei Sony Santa Monica in der Mache. Das scheint zumindest eine ziemlich eindeutige Stellenausschreibung nahezulegen. Sie ist außerdem nicht allein, aktuell werden bei dem PlayStation-Studio gleich mehrere Leute gesucht, die alle an God of War 3 arbeiten könnten. Aber es dauert wohl noch eine ganze Weile.

God of War Ragnarök bekommt ein Sequel: God of War 3 ist wohl schon in Arbeit

Darum geht's: Das Soft-Reboot von God of War aus dem Jahr 2018 war ein voller Erfolg und die Fortsetzung God of War Ragnarök stand dem in nichts nach.

Da wirkt es wenig verwunderlich, dass wahrscheinlich auch noch ein dritter Teil kommt. Der wurde zwar offiziell noch nicht angekündigt, jetzt gibt es aber erste handfeste Hinweise darauf.

3:31 Seltener Einblick: Sony zeigt die witzigsten Bugs und Fails aus der Entwicklung von God of War

Bei Sony Santa Monica werden Leute gesucht, was angesichts der vielen Entlassungen in der Videospiel-Branche schon an und für sich eine sehr positive Nachricht wäre. Endlich werden Entwickler*innen eingestellt und nicht gefeuert! Aber diese Job-Anzeigen hier sind noch aus einem weiteren Grund sehr interessant und dazu geeignet, kleine Begeisterungsstürme auszulösen.

God of War 3 offenbar in der Entwicklung: Sony Santa Monica braucht nämlich ganz bestimmte Leute. Gesucht werden zum Beispiel ein Lead Audio-Designer, ein Lead Narrative-Animator, ein Systems Design-Producer, ein Senior Animation-Programmierer, ein Senior Character-Artist, ein Senior Narrative-Designer und ein Senior Technical Combat-Designer (via: Push Square).

Vor allem der Combat-Designer klingt interessant. In dessen detaillierterer Stellenausschreibung steht nämlich eine Passage, die sofort sämtliche Alarmglocken bei den Fans schrillen lässt (aber auf eine gute Art und Weise, quasi Alarmglocken der Freude). Hier werden nämlich ganz bestimmte Menschen bevorzugt eingestellt:

"Kandidat*innen, die mit den Kampf-Design-Entscheidungen, Systemen, Mechaniken und Feinden in God of War (2018) und God of War Ragnarök (2022) vertraut sind, werden bevorzugt." (Quelle: Sony)

Das muss zwar nichts heißen, klingt aber natürlich schon sehr stark danach, als würde hier an einem direkten Nachfolger der beiden letzten God of War-Titel geschraubt. Alles andere wäre auch ziemlich verwunderlich. Immerhin wurde wohl schon von einem Ragnarök-Macher angedeutet, dass die Story nach dem DLC-Ende noch nicht vorbei ist.

Wann kommt God of War 3?

Das dürfte noch eine ganze Weile dauern. Wir wissen schlicht nicht, in welchem Stadium sich die Entwicklung befindet. Aber wenn aktuell noch so viele Rollen dabei zu besetzen sind, scheint es sich um eine frühe Phase zu handeln. Fest dürfte stehen, dass Kratos' Reise im hohen Norden abgeschlossen ist und Teil 3 wohl ein anderes Setting bietet:

Eine offizielle Ankündigung gibt es noch nicht und momentan sieht es auch eher danach aus, als würde vorher noch ein anderes, bisher unbekanntes Sony Santa Monica-Spiel erscheinen.

Was haltet ihr von einem dritten modernen God of War? Was wünscht ihr euch von der Fortsetzung, worauf hofft ihr, was befürchtet ihr?