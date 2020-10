God of War auf PS5 hat im Performance-Modus endlich 60 FPS

Nicht nur die Xbox Series X bereitet ältere Spiele für die neue Konsolengeneration auf, auch auf der PlayStation 5 könnt ihr fast alle PS4-Titel in neuem Glanz erleben. Etliche bekommen sogar diverse Optimierungen in Form von stabileren Framerates oder schnelleren Ladezeiten spendiert.

Und dazu gehört auch God of War, einer der ganz großen Knaller-Titel aus der PS4-Ära. Der wird passend zum Start der nächsten PlayStation-Generation noch einmal auf Vordermann gebracht und bekommt auf der PS5 ein paar Schmankerl spendiert.

Performance-Modus und Savegame-Transfer

Denn wie die Entwickler der Santa Monica Studios auf Twitter bekannt gegeben haben, bekommt die "PS5-Version" von God of War einen Performance-Modus spendiert.

Huch, gab es den nicht schon? Ja, eine Performance-Option war auch schon auf der PS4 Pro verfügbar. Dort boostete sie zwar die Framerate, aber nicht in dem Maße, wie viele das gerne gehabt hätten. 60 FPS wurden dort nicht konstant erreicht.

Und hier setzt die PS5 an: Die Entwickler versprechen im "Favor Performance"-Modus eine Framerate von "bis zu" 60 FPS, wir sind allerdings ziemlich sicher, dass die Bildrate konstant erreicht werden dürfte.

Und nicht nur das: Wer das Spiel auf der PS4 begonnen hat und dann auf die PS5 wechselt, wird seinen alten Speicherstand mitnehmen können, um den Titel dann auf der neuen Konsole zu beenden bzw. im New Game+-Modus weiterzumachen. Diese Möglichkeit wird es übrigens auch für God of War 3 Remastered geben.

Mehr zur Abwärtskompatibilität der PS5

Sony hat bekannt gegeben, dass über 99% der PS4-Bibliothek auf der neuen Konsole spielbar sein wird. Wie genau die AK der PS5 funktioniert und welche Einschränkungen es noch gibt, verraten wir euch in einem separaten Artikel.

Die PS5 erscheint am 19. November in Europa und wird in einer normalen Variante mit Laufwerk und einer Digital Edition ohne Laufwerk erhältlich sein.