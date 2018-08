God of War - Bootreisen aktivieren über 750 Zeilen Dialog & andere kuriose Bootfakten

Wenn sich Kratos und sein Sohn Atreus auf den langen Bootsreisen in God of War ohne Smartphones oder Switch gegenübersitzen, haben sie keine andere Wahl, als miteinander zu reden. Zu unserem Vorteil: Einige der berührendsten Gespräche zwischen den beiden finden auf dem Wasser statt, von Kratos' kläglichen Versuchen, ein Märchen zu erzählen bis hin zu Diskussionen über Atreus' Mutter, Kratos' Vergangenheit und das Böse in der Welt.

Dafür, dass der Gott des Krieges in den früheren Teilen kaum den Mund aufbekommen hat, ist er neuen God of War eine regelrechte Labertasche: Wie Sony Santa Monica, das Entwicklerstudio hinter God of War, in einem neuen Developer's Diary bekannt gab, wurden insgesamt 750 Zeilen Dialog geschrieben, die nur auf dem Boot ausgelöst werden.

Das Boot in Action

Unser Test zu God of War

Für einen Großteil der Unterhaltungen (oder der Unterhaltung allgemein) dürfte jedoch auch der geschwätzige Mimir verantwortlich sein. Der weiseste Mann der Welt kennt alle dunklen Geheimnisse der nordischen Götter und packt unterwegs ordentlich aus.

Kuriose Bootfakten

Im Blogeintrag der Entwickler geht es jedoch nicht nur um die Dialoge auf dem Boot, sondern auch um das Boot selbst. Wir sehen Fotos der Entwickler, wie sie in einem Prototyp aus Pappe über den Boden des Büros rudern und erfahren jede Menge kuriose Fakten über Kratos' Transportmittel der Wahl:

Es gibt über 600 Animationen , die nur mit dem Boot zu tun haben

, die nur mit dem Boot zu tun haben Das Boot in Alfheim hat sieht anders aus und hat ein anderes Ruder

Die Animationen ändern sich, sobald Mimir Teil der Gruppe ist

Das Boot ist intelligent und weiß genau, an welcher Seite der Bootssteg ist, sodass Kratos und Atreus auf der richtigen Seite aussteigen

Die LEDs des PS4-Controllers verfärben sich "Aqua-Blue", wenn wir im Boot sitzen

Die Spielengine hält das Ruder für eine Waffe , auch wenn wir mit ihm nicht Kämpfen können

, auch wenn wir mit ihm nicht Kämpfen können Allerdings gab es mal einen Bug, durch den Kratos mit dem Ruder aussteigen konnte. Zu unserer großen Enttäuschung wurde der aber behoben.

God of War hat nicht nur eine detailreich inszenierte Umgebung und ausgearbeitete Figuren, auch kleine Details wie das Boot, das Atreus und Kratos durch die Welt fährt, muss genau geplant werden. Behind-the-Scenes-Inhalte wie Entwicklertagebücher zeigen uns erst, wie viel Arbeit in einem Spiel wie God of War steckt.

Welches Detail gefällt euch in God of War am besten?