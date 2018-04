God of War - Creative Director will an komplett neuer Marke arbeiten

Während God of War aktuell Traumwertungen erhält, die es zum bisher besten Spiel 2018 machen, und Spieler sich auf die Veröffentlichung am 20. April freuen, ist Creative Director Corey Barlog bereits mit seinen Gedanken beim nächsten Projekt. Dieses soll nicht etwa ein neuer Teil der God of War-Reihe werden, sondern wenn es nach ihm geht eine komplett neue Marke.

Die Schwierige Entwicklung von God of War

Director hatte das Gefühl, dass er den PS4-Hit "vermasseln wird"

In einem spontanen Interview mit dem YouTube-Channel Skill Up (via GameInformer) spricht der God of War-Entwickler nicht nur über Kratos aktuellen Erfolg, sondern auch über die Zukunft. Neben einem langen Urlaub mit seiner Familie, den er sich demnächst gönnen möchte, äußert er außerdem die Hoffnung, eine neue IP schaffen zu dürfen.

"Ich würde gern etwas eigenes erschaffen. Etwas, das absolut aus meiner eigenenen Vorstellungskraft stammt. Das wäre großartig. Wir müssen abwarten, ob ich Sony davon überzeugen kann."

Die Chancen hierfür dürften gerade nach dem Erfolg von God of War gut stehen, da wir davon ausgehen können, dass sich der PS4-Exklusivtitel unter anderem dank der Traumwertungen entsprechend gut verkaufen dürfte. Es wäre durchaus interessant, eine komplett neue Idee und Marke von Corey Barlog zu sehen, selbst wenn es bis dahin noch etwas dauern dürfte.

Das komplette Interview könnt ihr euch im folgenden Video ansehen. Hier spricht Corey Barlog außerdem über seine emotionale Reaktion auf die vielen fantastischen Wertungen, die das Spiel nach fünf langen und harten Entwicklungsjahren kassierte.

God of War sicherte sich im GamePro-Test eine fantastische 93. God of War erscheint am 20. April exklusiv für PS4.