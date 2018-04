Seit gestern wissen wir, was die Welt von God of War hält. Die internationale Presse ist begeistert und wir sind es auch. Und das freut nicht nur PS4-Besitzer, die mit einem Kauf liebäugeln, sondern auch Cory Barlog selbst, dem Game Director von God of War. Die Freude über die positiven Kritikerstimmen sind für Barlog vor allem deswegen so schön, weil er während der Entwicklung stark an sich selbst gezweifelt hat.

In einem Video-Interview mit dem YouTube-Kanal Skill Up sprach Barlog über die beschwerliche Entwicklung von God of War und dem Moment, als er davon überzeugt war, das Projekt gegen die Wand zu fahren. So gab es einen Zeitpunkt, an dem die Entwickler gesetzt Deadlines nicht einhalten konnten und einfach "alles auseinander fiel".

Verschiedene Probleme mit den Kamerapositionen in aufwändigen Spielszenen ließen sich einfach nicht lösen und Barlog wurde verzweifelt und redete sich ein, alles falsch zu machen.

"Was mache ich denn hier? Ich werde es vermasseln. Ich werde die Person sein, die ein Franchise genommen und es zu Fall gebracht hat."

God of War - Kein 2. Teil sondern etwas "ganz neues"?

Glücklicherweise ging am Ende doch alles gut aus und Barlog kann sich rühmen, einen der höchstbewertetsten PS4-Titel auf den Weg gebracht zu haben. Für den Moment wird er sich laut eigener Aussage eine Auszeit gönnen, denkt aber schon jetzt über sein nächstes Projekt nach.

Zwar wissen wir schon, dass es einen Nachfolger zu God of War geben wird, der ebenfalls in der nordischen Mythologie spielen wird, doch Barlog würde am liebsten etwas neues und eigenes an den Start bringen.

"Ich würde liebend gern als nächstes etwas eigenes erschaffen, etwas das wirklich zu 100% meiner Vision entspricht. Das wäre großartig. Aber da muss ich erst sehen, ob sich Sony davon überzeugen kann."

Was wäre euch lieber? Ein neuer God of War-Teil oder ganz was neues?