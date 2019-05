Die große God of War-Doku ist da! Jetzt auf YouTube verfügbar

Vor einiger Zeit hatte Sony es schon angekündigt, jetzt ist sie endlich da: Auf YouTube können sich God of War-Fans nun eine zweistündige Dokumentation über die Arbeit an Kratos' großem Comeback anschauen. Raising Kratos, so der Name der Doku, ist ein umfangreicher Blick hinter die Kulissen, der sämtliche Aspekte der Entwicklungsphase abdeckt.

Von den ersten Konzepten, über die Enthüllung auf der E3 2016 bis hin zu den vielen Schwierigkeiten der Produktion, ist in der Dokumentation für alle etwas dabei.

Auch für Spieler, die wirklich alles über den PS4-Auftritt von God of War wissen, kann sich ein Blick lohnen. Denn in der Doku gibt es auch viele Sachen zu sehen, die bisher vollkommen unbekannt waren.

So war im ersten Trailer bereits eine geheime Zwischensequenz zu sehen, die es nicht in das fertige Spiel geschafft hat - denn sie sollte ursprünglich dazu dienen, God of War zu enthüllen.

Viel Spaß beim Schauen!