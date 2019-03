Fan fragt, ob er God of War kaufen soll - Sony verschenkt es einfach

Jeder Spieler kennt das Problem: Je mehr interessante AAA-Titel auf den Markt kommen, desto genauer müssen wir überlegen, für welchen der Vollpreistitel wir unser Geld ausgeben wollen. Unter 60 Euro kostet schließlich meistens keins der neuen Spiele und die gibt niemand leichtfertig aus.

So ging es auch einem Fan auf Twitter, der sich nicht zwischen God of War und The Division 2 entscheiden konnte. Bis ihm der God of War-Entwickler, Sony Santa Monica Studios, mit einer überraschenden Geste bei der Entscheidung half.

Das Studio schenkte ihm nämlich kurzerhand einen Key für God of War.

Von dem gesparten Geld kann sich Human Spark Games dann auch noch den Konkurrenten The Division 2 kaufen. Wie zu erwarten war der Fan auf Twitter fassungslos - aber sehr glücklich.

@SonySantaMonica thank you so much for the code, I’m really great full and you guys are awesome thank you pic.twitter.com/5NfTca1YeI — HUMAN SPARK GAMES (@HUMANSPARKGAMES) March 20, 2019

Human Spark Games ist ein relativ kleiner Twitteraccount mit nur ein paar hundert Followern, der sich auf die Fotomodi verschiedener Spiele spezialisiert hat und regelmäßig seine schönsten Shots veröffentlicht.

Mit God of War hat er nicht nur dank imposantem Setting eine tolle Chance auf schöne Bilder, der Fotomodus sorgt mit zusätzlichen Features wie unterschiedlichen Gesichtsausdrücken für Kratos und Atreus sehr viel Raum zum Experimentieren.

Unter dem Post häuft sich die Freude über Sonys nette Geste. Geschichten über Studios, die Fans aus dem Nichts einen Key schenken, tauchen immer wieder auf. Wie auch, als Bethesda einem Fan Fallout 4 schenkte, weil er genügend Kronkorken gesammelt hatte. Für Gamer, deren Hobby mit stärkeren Konsolen und größeren Spielen immer teurer wird, bedeutet so eine Geste viel.

Was haltet ihr von Sonys Geschenk?