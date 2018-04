God of War - Fotomodus kommt gratis mit neuem Update

God of War spielt sich nicht nur flüssig und abwechslungsreich, es sieht auch noch wirklich schick aus. Und damit meinen wir nicht nur die atemberaubenden Kulissen von Midgard und den anderen Welten, sondern auch den Kampf. Wer schon bei den Trailern merkt, dass er am liebsten den Bildschirm abfotografieren würde, bekommt mit einem Gratis-Update nach dem Launch eine einfachere Möglichkeit: Den Fotomodus von God of War.

God of War im Test

So gut spielt sich Kratos' neuestes Abenteuer

In einem kurzen Clip auf Twitter hat Sony erste Eindrücke des neuen Modus gezeigt. Damit ist es möglich, das Geschehen auch mitten im Kampf zu stoppen, und für den richtigen Winkel mit der Kamera einmal komplett um Kratos herumzufahren. Der Motion Blur, der bei "normalen" Screenshots für eine verwischte Optik sorgt, ist dabei ausgeschaltet.

Tune-in now for an exclusive look at God of War's photo mode, coming after launch in a free update! Watch: https://t.co/6WGSKHicJz #PS4share #GodofWar pic.twitter.com/Dh246ycqGd — #GodofWar (@PlayStation) April 20, 2018

Dem Clip folgten direkt ein paar Beispielbilder die präsentieren, was mit dem Fotomodus möglich sein wird. Dort sehen wir einen Schwarz-Weiß-Filter und ein Bild von Atreus, das wirkt, als sei die Tiefenschärfe verändert worden.

Unser persönliches Highlight ist aber der letzte Tweet zum Fotomodus. Dort zeigen die Entwickler, dass auch die Gesichtsausdrücke von Kratos und Atreus manipuliert werden können. Ein verschmitzter Kratos ist zwar ungewohnt, aber wenigstens sehen wir den grimmigen Spartaner dann endlich mal lachen.

Wann der Patch genau kommt, hat Sony noch nicht verraten. Wir halten euch aber auf dem Laufenden.

Nutzt ihr den Fotomodus in Spielen?

