God of War im Livestream - Gameplay und Q&A mit der Testerin auf Twitch

Nachdem er in Griechenland mythologisch für Tabula Rasa gesorgt hat, verschlägt es Kratos in God of War ins verschneite Skandinavien - wo er, wie könnte es anders sein, wieder mal Ärger mit dem örtlichen Pantheon bekommt. Nur diesmal mit dem Sohnemann im Schlepptau.

Wie sich Kratos und sein Sprössling dabei in der ersten Stunde des Spiels schlagen, könnt ihr am Donnerstag, 19. April, von 18:00 bis 20:00 Uhr auf unserem Twitch-Kanal beurteilen. Danach könnt ihr außerdem unsere Testerin Ann-Kathrin zum Spiel (und alten nordischen Göttern) ausfragen.

Gott sei Dank generalüberholt: God of War im Test

Jetzt zuschauen: Zum offiziellen Twitch-Kanal von GameStar

God of War im Livestream - Kurzüberblick

Wann? Donnerstag, 19. April, 18:00 bis 20:00 Uhr

Wo? Auf dem offiziellen Twitch-Kanal von GameStar

Wer? Ann-Kathrin (Testerin), Michael (Moderator)