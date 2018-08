God of War - Ist der schnellstverkaufteste Exklusivtitel in der PlayStation-Geschichte

God of War für die PS4 sorgt weiter für Rekorde. Nachdem Sony bereits ein paar Tage nach dem Release im April bekannt gegeben hatte, dass das neue Kratos-Abenteuer der schnellstverkaufteste PS4-Exklusivtitel sei, wird es jetzt noch historischer.

Denn laut den Aufzeichnungen der Marktforschungsgruppe NPD ist God of War mittlerweile sogar das schnellstverkaufteste Exlusivspiel in der PlayStation-Geschichte. Diese Aufzeichnungen begannen im Jahr 1995 - also kurz nach Veröffentlichung der allerersten PlayStation - und wurden bislang vom 2013 erschienenen PS3-Hit The Last of Us angeführt. Jetzt hat God of War den Spitzenplatz eingenommen.

Mat Piscatella von der NPD-Gruppe sagte zudem, dass er eigentlich prognostiziert habe, dass God of War Ende 2018 das achtbestverkaufteste Spiel in den USA sei. Da aber die Verkaufszahlen weiterhin über den ohnehin schon hohen Erwartungen liegen würden, müsse er seine Prognose wahrscheinlich bald korrigieren.

God of War erschien im April 2017 für die PS4, unseren Test zum Spiel lest ihr hier.

God of War (4) - Screenshots ansehen