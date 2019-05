God of War - Die wohl lustigste Szene hat es nicht ins Spiel geschafft

Die God of War-Doku Raising Kratos geht an die Nieren. So sehr, dass viele Fans jetzt gar keinen Story-DLC mehr wollen. Weil sie gesehen haben, wie viel die Arbeit am Spiel allen Beteiligten abverlangt hat. Aber nicht alles darin ist todtraurig und dramatisch, im Gegenteil: Es gibt auch wirklich witzige Szenen in der Doku mit Spielfilmlänge. Zum Beispiel diese eine, die wirklich grandios ins Spiel gepasst hätte, den Machern aber wohl zu lustig war.

Kratos ist grummelig: Die vielleicht beste Szene fehlt im Spiel

Kratos fühlt sich unterfordert. Schlecht gelaunt und latent grimmig wirkt der Hauptcharakter aus God of War eigentlich sowieso immer. Aber offenbar kann Kratos besonders schlecht damit umgehen, wenn er es mit Freya zu tun bekommt, die ihn dann auch noch mit niederen Tätigkeiten beauftragt.

"I am the fucking God of War!" Kratos grummelt dann auch ordentlich, als Freya ihn in den Garten zum Blumen pflücken schickt. Der Gott des Krieges erledigt den gesamten Olymp mal eben im Vorbeigehen und soll jetzt Kräuter sammeln? Kratos tut das dann zwar, aber nur äußerst widerwillig.

Schauspieler haben ihren Spaß: Offenbar war der Satz so nicht im Skript vorgesehen und er hat es offensichtlich auch nicht ins fertige Spiel geschafft. Aber die Improvisation des Kratos-Sprechers Christopher Jugde sorgt für schallendes Gelächter. Freya-Schauspielerin Danielle Bisutti sagt sogar noch, sie hoffe, dass das auch so ins Spiel kommt.

God of War

Der beste Moment des Spiels wäre beinahe gestrichen worden

Die komplette, sehr sehenswerte God of War-Doku Raising Kratos findet ihr hier:

Wie gefällt euch die Doku? Hättet ihr die Szene drin gelassen?

God of War (4) - Screenshots ansehen