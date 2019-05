God of War stellt ein beeindruckendes Unterfangen dar. Wie aufwändig und aufreibend es war, das PS4-Exclusive zu entwickeln, zeigt die nicht minder beeindruckende Dokumentation. Raising Kratos ist weit mehr als ein simples Making of-Video: Es handelt sich dabei um einen knapp zweistündigen Film, der tiefe und teilweise erschreckende Einblicke in die Entstehung des Spiels gewährt. Die sind teilweise so rührend und hart mit anzusehen, dass einige God of War-Fans jetzt lieber auf einen Story-DLC verzichten wollen.

God of War-Entwicklung hat den Beteiligten alles abverlangt

Darum geht's: In der God of War-Doku Raising Kratos gibt es viele Momente, die ans Eingemachte gehen. Nur die Wenigsten dürfte zum Beispiel kalt lassen, wenn zu sehen ist, wie einige der Beteiligten mit den Tränen kämpfen.

Kratos-Sprecher Christopher Judge bezeichnet seine gesamte Arbeit an God of War beispielsweise als Entschuldigung an seine Kinder. Er habe durch seinen Job generell zehn Jahre ihrer Entwicklung verpasst. Es handelt sich um einen der wenigen Augenblicke, in denen der Schauspieler zerbrechlich und unangenehm berührt wirkt.

Auch an Executive Producerin Shannon Studstill ging die Entwicklung von God of War ganz offensichtlich nicht spurlos vorbei. Sie will die Frage danach, ob sie Opfer für das Spiel und dessen Entstehung bringen musste, lieber gar nicht erst beantworten.

Es sind diese Momente, die erahnen lassen, wie viel Herzblut, Schweiß, Arbeit und Tränen in ein Videospiel dieser Größenordnung fließen. Dementsprechend wirkt es nur nachvollziehbar, dass sich auf Reddit die Stimmen von Fans häufen, die nach Ansehen der Doku lieber keinen DLC mehr wollen. Sie seien überglücklich mit dem, was God of War ist. Aber gleichzeitig auch geradezu erschüttert, was die harte Arbeit dahinter den Menschen abverlangt.

Hier könnt ihr euch die extrem sehenswerte God of War-Doku Raising Kratos anschauen:

Wie realistisch ist ein Story-DLC für God of War?

Äußerst unrealistisch. Eigentlich wurden die Pläne für Story-DLCs eingestellt. Director Cory Barlog hat bereits mehrfach durchblicken lassen, welche Pläne es für DLCs gab. Die wurden aber allesamt nicht umgesetzt. Stattdessen soll lieber etwas Neues, größeres kommen – allem Anschein nach ein Sequel.

God of War

Cory Barlog hatte große Angst vor der E3-Ankündigung

God of War 2 wirkt wahrscheinlicher. Zu der möglichen Fortsetzung gibt es schon jede Menge Gerüchte, Spekulationen und Gedanken:

Es gibt natürlich auch viele Fantheorien, die auf Hinweisen und Details aus God of War basieren.

Außerdem bleiben noch einige Fragen, die das Sequel zu God of War klären muss.

Wünscht ihr euch einen Teil 2 oder einen Story-DLC? Und, viel wichtiger: Habt ihr die Doku gesehen?

God of War (4) - Screenshots ansehen