God of War: Baldur zeigt Kratos den Mittelfinger & niemand hat's gewusst

Fast zwei Jahre hat God of War schon auf dem Buckel, aber erst jetzt ist ein Detail ans Licht gekommen, über das sich die Community des PS4-Blockbusters gerade kräftig beömmelt: Habt ihr gewusst, dass Balder seinem Erzfeind Kratos im allerersten Kampf beide Mittelfinger zeigt? Mitnichten, denn der hinterlistige Bösewicht macht uns (oder eher sich selbst) natürlich nur dann zum Affen, wenn wir es gar nicht mitbekommen.

Der bekannte Videospiel-Hacker und Hinter-die-Kulissen-Gucker Lance McDonald hat die Kamera des PS4-Spiels mit einigen Tricks so umgemodelt, dass er sie frei bewegen kann. Dadurch erhält er Einblicke ins Spiel, die Normalos wie wir gar nicht mitbekommen (via IGN).

Das untere Video zeigt uns, wie er den Kameratrick während des allerersten Zusammentreffens der beiden Götter benutzt:

Absolutely laughing at this, can't wait to see what else is hidden in the game off-camera pic.twitter.com/V3r8dV4gMw