Mit dem kommenden Comeback von Kratos erwartet PS4-Fans ein grafisches Highlight. Selbst auf der normalen PS4 sieht God of War atemberaubend aus, für die volle Leistung braucht es aber eine PS4 Pro. Wer die aufgebohrte Version der PS4-Konsole daheim hat, aber über keinen 4K-Fernseher verfügt, kommt dennoch in den Genuss, bessere Performance erleben zu dürfen. Das versprach Game Director Cory Barlog auf Twitter.

Dort gab der Entwickler-Chef an, dass God of War mit einem "Performance Mode" ausgeliefert wird, der die Extra-Power auch ohne 4K-Gerät zu nutzen weiß und das bombastischen Abenteuer besonders flüssig machen soll.

Nope, you don't have to, but if you do 4k is AMAZING, if you have a 4k TV, of course. If you don't, we have a performance mode that puts the extra power to good use and makes the game run so so smooth!