God of War Ragnarök: Achtung, im Netz kursieren bereits die ersten Spoiler!

Am 9. November erscheint mit God of War Ragnarök eines der wohl am heißest erwarteten Titel des Jahres für die PS5 und die PS4. Dann kehren Kratos und Atreus auf die PlayStation-Konsolen zurück und schon bald werden wir wissen, ob Ragnarök an den Erfolg des Reboots aus dem Jahr 2018 anknüpfen kann.

Auch wenn es für euch bis zum Release noch etwas dauert, befinden sich bereits zahlreiche Testversionen in vielen Gaming-Magazin-Redaktionen und bei Content-Creatorn auf der ganzen Welt. Von denen werden sich vermutlich die allermeisten an das Review-Embargo, das am 3. November um 17 Uhr deutscher Zeit fällt, halten, an dieser Stelle wollen wir allerdings bereits eine Warnung aussprechen.

Denn unter anderem auf Twitter tauchen aktuell diverse Screenshots und Informationen zum späteren Spielverlauf auf, die euch das Spielerlebnis nachhaltig verderben können, wenn ihr diese Informationen vor eurem ersten Playthrough zu Gesicht bekommt.

Passt auf! Wer also völlig unbedarft an God of War Ragnarök herangehen will, sollte sich also aktuell und vermutlich auch bis zum Release des Spiels vorsehen. Denn da draußen existieren wie erwähnt bereits die ersten Spoiler und Videos zum Spiel, die ihr unter allen Umständen meiden solltet. Achtet also genau darauf, auf welche Links ihr klickt, oder welche Bilder und Videos ihr euch anschaut.

Und nein, keine Sorge, wir werden hier natürlich keine dieser Spoiler teilen.

Die Eindrücke aus den ersten Stunden von Ragnarök in der Preview

Was wir hier aber (erneut) teilen, ist unser Hinweis auf die Preview von Eleen zu God of War Ragnarök, von denen sie euch aus den ersten acht Stunden des Spiels berichtet.

Natürlich müsst ihr selbst entscheiden, ob ihr euch in diesem Artikel bereits erste Infos zu Spielablauf etc. holen wollt, Spoiler zur Handlung etc. gibt es hier allerdings nicht – versprochen!

85 9 Mehr zum Thema Im Norden kaum Neues: God of War Ragnarök 8 Stunden angespielt

Unseren Test zum Spiel findet ihr dann ab dem 3. November um 17 Uhr auf GamePro.de. Wer alles zum Preload, Installationsgröße und weiteren organisatorischen Dingen zu God of War Ragnarök wissen will, findet sie in unserem separaten Artikel.