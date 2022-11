God of War Ragnarök-Update 2.02 bringt vor allem für die PS4 Verbesserungen

Nach dem letzten Hotfix für God of War Ragnarök, der nur für die PlayStation 5 verfügbar war, verarztet Patch 2.02 jetzt auch einige Fehlerchen auf der PlayStation 4. Und auch eine neue Sprache kommt für Spieler*innen hinzu.

Das steckt im GoW-Patch 2.02

Wie bereits erwähnt, wurden diesmal hauptsächlich Probleme der PS4 Version angegangen, die auf der PS5 bereits vor ein paar Tagen gefixed wurden. Darunter zählen für die Last Gen Konsole folgende Fixes:

Ein seltener Crash, der nach dem ersten Bosskampf auftreten konnte

Ein Crash, der zufällig während des Gameplays aufgetreten ist

Ein Crash in Zusammenhang mit dem Platinum Wireless Headset

Auf der PS5 wurden die ersten beiden bereits behoben, letzteres trat dort gar nicht auf. Für die aktuelle Konsole bleiben diesmal nur ein paar kleine "Service Anpassungen".

Polnisch als neue Sprache: Die größte Änderung ist wohl die neu hinzugefügte Sprache, nämlich Polnisch. Bisher hatten Spieler*innen aus Polen mit der Disc Version nicht die Möglichkeit, das Spiel in ihrer Landessprache zu spielen. Das wurde mit diesem Patch behoben.

Wenn ihr noch etwas mehr zu God of War Ragnarök sehen wollt, schaut doch einmal in unser spoilerfreies Test-Video:

14:48 God of War Ragnarök - Test-Video: Dieses Meisterwerk hat nur eine alte Schwäche

Schwierigkeitsgrad-Bug immer noch nicht behoben: Immer wieder werden Stimmen von Spieler*innen laut, die den Schwierigkeitsgrad in Ragnarök nicht ändern können, weil ihre Einstellung dort nicht gespeichert werden. Auch mit diesem Patch wurde das, zumindest laut den Notes, noch nicht behoben.

Die Größe des Patches gibt Santa Monica Studios in ihrer Meldung nicht an, auf unserer PS4 war er aber rund 66 MB groß, sollte also schnell auf euer Konsole installiert sein.

Die kompletten Patch Notes für Version 2.02

[Game Version 02.02]

PS5 Specific

Service adjustments.

PS4 Specific

Stability and Performance

Fixed a rare crash that could occur at the end of the first boss fight. Already fixed for PS5 in patch v02.01

Fixed a crash that could appear randomly during gameplay. Already fixed for PS5 in patch v02.01

Fixed a crash when using the Platinum Wireless Headset. Issue not applicable for PS5.



Polish Language Support