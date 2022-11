God of War Ragnarök-Mod entfernt Kratos' Bart und das ist eine fragwürdige Idee

Kaum ist God of War Ragnarök ein paar Tage alt, gibt es auch schon eine Mod für das Spiel. Diese ist dabei quasi ein virtueller Rasierer, denn sie entfernt Kratos' Bart und sorgt damit für recht interessante Bilder.

Kratos' Bart - Lieber ganz oder gar nicht

Der YouTuber und Modder Speclizer hat nach einiger Teaserei jetzt ein Video mit dem Intro von Ragnarök veröffentlicht, in dem Kratos sein dichter Vollbart komplett fehlt. Klingt erst einmal recht ungewöhnlich. Da der Bart aber nicht zu 100 Prozent entfernt werden konnte, sieht es doch seltsam aus. Ein paar einzelne Stoppeln finden sich nämlich noch so auf der Oberlippe wieder, als wären sie vergessen worden. Aber seht selbst:

Vor allem im direkten Vergleich zum bärtigen Kratos fällt auf, dass es eher eine gute Entscheidung von ihm war, sich diesen wachsen zu lassen. Wenn man einmal genauer darüber nachdenkt, dann nicht nur aus optischen Gründen, sondern auch, weil ein Vollbart das Gesicht auch im Fimbulwinter warm hält.

In früheren Spielen hat der Kriegsgott zwar manchmal auch nur ein Kinnbärtchen getragen, was im doch eher milden Griechenland wahrscheinlich auch angenehmer war, diese Zeiten scheinen jetzt aber vorbei zu sein. Vielleicht tritt in dieser Hinsicht ja Atreus irgendwann in die Style-Fußstapfen seines Vaters.

Wo diese Mod herkommt, gibt es noch viel mehr

Der Bart-Entferner wird, wie Speclizer jetzt schon ankündigt, nicht die letzte Mod zum Spiel sein. Wir dürfen uns also demnächst noch auf weitere Modifikationen im Spiel freuen. Und wer weiß, vielleicht verpasst die nächste Mod Kratos eine schicke Frisur zu seinem Vollbart oder ersetzt sein Charaktermodell mit dem eines Regenbogen-Einhorns?

Wird euch der bartlose Kratos auch im Gedächtnis bleiben? Und welche Mods würdet ihr euch in Zukunft noch wünschen?