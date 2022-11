God of War Ragnarök: Diese versteckten TLOU Part 2 und Uncharted-Referenzen hätten wir fast übersehen

In God of War Ragnarök könnt ihr entweder sehr stringent der Haupthandlung folgen oder euch auf dem Weg zahlreichen Nebenaufgaben widmen. Dazu gehören aufwendigere Beschäftigungen wie Rätseltruhen, die euch wertvolles Loot bescheren, aber auch Collectibles, über die ihr einfach stolpert, wenn ihr euch ein bisschen in der Spielwelt umseht - und wenn ihr euch bestimmte Sammelgegenstände anschaut, werdet ihr mit coolen Referenzen zu beliebten PlayStation-Titeln belohnt.

Poetische Widmung an Ellie, Nate und Co.

Kratos ist zwar nicht gerade als großer Lyrik-Fan bekannt, kann aber in Ragnarök eine ganze Sammlung an Gedichtbänden einsacken. Falls ihr diese Collectibles nur zur Kenntnis genommen, aber nicht genauer angeschaut habt, solltet ihr das unbedingt ändern. Bei der Poesie handelt es sich nämlich um kleine Easter Eggs zu anderen Sony-Titeln. Diese sind allerdings lyrisch so verpackt, dass sie immer noch wunderbar in die Welt von God of War passen.

Das Gedicht zu The Last of Us Part 2 heißt auf Deutsch "Wir, die wir bleiben: Zweiter Teil" - eine wenig subtile Anspielung auf den Titel des Spiels. Die Zeilen widmen sich den Meta-Themen des Endzeitspiels, wie zum Beispiel Hass. Ellie und Joel werden zudem zwar nicht namentlich genannt, aber als "der bärtige Vater und die Tochter" bezeichnet. Auf dem Buchcover ist außerdem eine stilisierte Version von Ellies Tattoo abgebildet.

Hier könnt ihr das komplette Gedicht lesen:

Auch Nathan Drake wird nicht vernachlässigt. Beim deutschen Namen des ihm gewidmeten Gedichts handelt es sich um eine Übersetzung des Spieletitels, also Uncharted: "Ein auf Karten nicht verzeichneter Ort". Kaum verwunderlich widmet sich die Lyrik seinen Abenteuern.

Die Zeilen könnt ihr hier lesen:

Nehmt euch doch mal eure eigene Gedichtsammlung in Ragnarök vor und versucht, herauszufinden, welche anderen Titel sich in den Zeilen verstecken. Dabei sind beispielsweise noch "Blutsbande", "Östlicher Geist" und "Geister in der Mauer". Habt ihr eine Idee, um welche Spiele sich diese Werke drehen? Falls nicht, lest einfach mal die kompletten Gedichte.

Wie gefallen euch diese kleinen Referenzen? Habt ihr sie bemerkt?