God of War Ragnarök: Day One-Patch ist da und so groß ist er

Sollte alles nach Plan verlaufen, könnt ihr God of War Ragnarök heute ab 0:00 Uhr spielen - es sei denn, ihr konntet bereits die physische Version ergattern und stapft schon fröhlich durch den eisigen Fimbulwinter. Damit euch keine Probleme in Form von Bugs begegnen, haben Sony pünktlich zum Release einen Day One-Patch (Version 2.0) veröffentlicht, der nochmal einige Fehler behebt.

Wie groß ist der D1-Patch? Ihr müsst lediglich 755MB herunterladen, vorausgesetzt, ihr habt die Patches der vergangenen Tage bereits mit dem Preload installiert. Falls nicht, kann das Update auf Version 2.0 bis zu 6GB groß sein.

Das steckt im Day One-Patch für GoW Ragnarök

Mit dem Update werden lediglich technische Probleme gefixt. Unter anderem wurde behoben, dass Loot von Gegnern in seltenen Fällen nicht erreichbar ist oder Dialoge nicht abgespielt werden. Die vollständigen Patch Notes haben wir euch verlinkt.

In welchem technischen Zustand befindet sich das Spiel

Dass kleinere oder selten auftauchende Probleme via D1-Patch gefixt werden, gehört zur Normalität. Nach ausführlichem Test des Spiels können wir euch aber sowohl für die PS4- als auch die PS5-Version Entwarnung geben. Selbst ohne das heutige Update hat sich das Action-Adventure in einem fertigen Zustand präsentiert und größter "Aufreger" waren Abstürze, die aber in über 60 Stunden Spielzeit nur sehr selten vorkamen.

Wie unterscheidet sich die PS4-Version? Tech-Autor Chris konnte die PS4-Version (Standard) genauer unter die Lupe nehmen und ist ebenfalls begeistert. Hier sein Eindruck:

God of War Ragnarök hält das grafische Niveau der PS5-Version. Gravierende Unterschiede konnte ich nicht feststellen. Texturen sind knackscharf, Umgebungen unglaublich detailliert, Animationen lebensnah und auch bei den Effekten kann ich keinerlei Einbußen vermelden. Zudem läuft der Titel flüssig bei konstanten 30 Bildern pro Sekunde.

Für uns hat God of War Ragnarök die erste Reise von Kratos und Atreus in (fast) allen Punkten übertroffen. Wo genau das Action-Adventure seine Stärken hat und wo wir ein wenig zu kritteln hatten, das erfahrt ihr im spoilerfreien GamePro-Test.

