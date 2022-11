God of War Ragnarök: So könnt ihr die Wölfe streicheln und euch die Trophäe 'Beste Freunde' holen

In God of War Ragnarök gibt es diesmal auch tierische Belgeiter, die allerdings nur euren Schlitten ziehen. Trotzdem sind die beiden Wölfe Speki und Svanna überaus süß, kein Wunder also, dass Atreus ihnen nahe steht. Kratos dagegen hält sich anfangs entschieden fern von den zahmen Vierbeinern. Egal, wie lange wir vor ihnen auf und ab laufen, das Spiel gibt uns einfach keine Möglichkeit, ihnen durch das Fell zu streicheln. Dabei sieht es doch so weich aus. Wie ihr dennoch Kratos' Tierliebe entfacht und euch die Trophäe "Beste Freunde" holt, erklären wir euch hier.

Die Liebe der Wölfe müsst ihr euch erst verdienen

Diese Trophäe bekommt ihr nicht automatisch im Spielverlauf, sondern ihr müsst tatsächlich dafür arbeiten. Das ist aber auch mit voller Absicht, wie Game Director Eric Williams uns schon vor Release im Interview auf die Frage erklärt hat, warum Kratos die Wölfe anfangs nicht streicheln kann:

Wir haben hier [Anm .d. Red.: bei SIE Santa Monica] eine Tradition für solche Sachen. Wir wissen, dass alle es wollen, aber ihr müsst es euch erst verdienen.

Achtung, Spoiler! Wir verraten hier keine Details zum Ausgang der entsprechenden Quest, aber zumindest wie ihr sie startet. Wir empfehlen euch aber auf jeden Fall, sie selbst durchzuspielen.

Wollt ihr mit den Wölfen interagieren, müsst ihr zuerst einmal den "See der Neun" mit Kratos im Spielverlauf erreichen. Um den entsprechenden Gefallen "Tierische Instinkte" zu starten, müsst ihr eines der vier Banditenlager hier auslöschen. Am einfachsten erreicht ihr das Lager, das sich am Ende eines kurzen Pfades direkt neben dem Aufzug zu Týrs Tempel befindet. Befreit auch die anderen drei Lager und ihr werdet mit einer kurzen Zwischensequenz belohnt und verdient euch außerdem noch die Trophäe "Beste Freunde."

Wollt ihr euch einfach nur die Szene ansehen (auch wenn wir wirklich empfehlen, sie selbst zu spielen), könnt ihr das hier tun:

Geheime Wolfsszene

An dieser Stelle wollen wir noch eine Spoilerwarnung aussprechen, denn diese zusätzliche Szene findet erst nach dem Ende der Story satt. Seid ihr noch nicht soweit, solltet ihr hier nicht weiterlesen, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt. Sie ist nicht für die Trophäe notwendig.

Ihr habt nämlich nach dem Ende der Story die Möglichkeit, in viele der Welten zurückzukehren. Wollt ihr zurück nach Jötunheim, müsst ihr euch erst bei Ratatöskr den entsprechenden Weltensamen abholen. Dann könnt ihr erneut in diese Welt reisen und dort einen großen Freund wiedertreffen und streicheln. Anschauen könnt ihr euch die Szene auch hier.

Habt ihr den Gefallen schon absolviert? Was haltet ihr von der Szene?