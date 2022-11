God of War Ragnarök auf Metacritic: Kratos stürmt erneut den Wertungsyolymp

Ein paar Tage dauert es noch, bis ihr zum Release am 9. November in den Genuss von God of War Ragnarök kommt. Unseren GamePro-Test zur Fortsetzung des Action-Adventurs für PS4 und PS5 könnt ihr dagegen schon jetzt auf der Seite lesen und auch die internationale Presse hat ihre Wertungen bereits vergeben. Wie genau das Spiel abschneidet und warum es sich wohl getrost als Meisterwerk bezeichnen darf, fassen wir euch hier zusammen.

God of War Ragnarök im Wertungsspiegel

Metacritic : 94, bei aktuell 107 Wertungen*

: 94, bei aktuell 107 Wertungen* OpenCritic: 94, bei aktuell 112 Wertungen*

*Stand: 3. November 2022

Magazin Wertung IGN 100 PC Games 100 Push Square 100 VGC 100 Twinfinite 100 Game Informer 95 Screen Rant 90 GameSpot 90 Destructoid 90 Comicbook 90 The Gamer 80

Die Stärken und Schwächen von GoW Ragnarök

Damit ihr nachvollziehen könnt, wie die Wertungen zustande kommen, haben wir hier für euch auch noch die wichtigsten positiven und negativen Aspekte zusammengefasst, die es laut der internationalen Tester*innen im Spiel gibt.

Das ist positiv:

beeindruckende Grafik

spaßige Gameplay-Verbesserungen

großartige Charaktere, die in Erinnerung bleiben

emotionale Story mit tollen Nebenmissionen

mehr Abwechslung bei den Gegnerdesigns und Bossen

Das ist negativ:

Kern-Kampfsystem ist fast unverändert

Sammeln und Equipment verbessern sind nicht sonderlich interessant

Story hat ihre Längen

Josh Harmon von EGM schreibt:

God of War Ragnarok ist eine würdige Fortsetzung (und ein Abschluss zu) God of War von 2018, das auf dem bereits starken Fundament aufbaut, um eine Erfahrung zu liefern, die einen Platz im Pantheon der Videospiele verdient. Neue Werkzeuge und größere Gegnervielfalt verbessern die Kämpfe und die erweiterten Gebiete und neuen Charaktere geben diesem Sequel den epischen Rahmen, den seine Story braucht. Aber das schlagende Herz des Spiels sind weiterhin seine Charaktere, und Ragnarök liefert ein immens befriedigendes nächstes Kapitel für so ziemlich jeden von ihnen - Kratos und Atreus, wiederkehrende Freunde und neue Gesichter gleichermaßen.

Zum GamePro-Test von God of War Ragnarök

14:48 God of War: Ragnarök - Test-Video: Dieses Meisterwerk hat nur eine alte Schwäche

Auch wir konnten God of War Ragnarök bereits ausführlich testen und hatten besonders mit der Story, dem wuchtigen Kampfsystem und den Bosskämpfen jede Menge Spaß. Warum wir trotz allem auch einige Kritikpunkte haben, könnt ihr in unserem ausführlichen (spoilerfreien) Test zu God of War Ragnarök nachlesen.

Hättet ihr mit diesen Wertungen für God of War Ragnarök gerechnet?