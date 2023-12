God of War Ragnarök-Update macht einen knackigen Valhalla-Kampf leichter – aber den ganzen Modus härter

Das steckt im neuesten Update für God of War Ragnarök.

Erst vor wenigen Tagen hat God of War Ragnarök überraschend einen neuen, kostenlosen DLC mit dem Namen Valhalla spendiert bekommen. In dem Roguelike-Modus müsst ihr euch einigen toughen Herausforderungen stellen. Und falls euch die bisher zu leicht waren, habt ihr jetzt Glück: Das neueste Update macht den DLC nämlich härter. Immerhin wird aber auch ein Bosskampf etwas leichter.

Das neue Update hat einige Anpassungen für den neuen Modus im Gepäck. Dabei wurden auch mehrere Bugs behoben, die etwa dazu führen konnten, dass das Spiel gecrasht ist, Týr nach dem Teleportieren nicht wieder aufgetaucht ist, Kämpfe nicht geendet haben oder Kratos fälschlicherweise dauerhaft in Rage blieb.

Am interessantesten sind aber wohl die Änderungen an der Schwierigkeit, es sieht nämlich ganz danach aus, als würde der neue Modus jetzt noch knackiger werden. Immerhin wird auch einer der Bosskämpfe angepasst, um den Einstieg etwas leichter zu gestalten.

Das gehört zu den wichtigsten Anpassungen:

Einige Arena-Challenges wurden schwerer gemacht.

Der Speer Kill-Perk gibt euch jetzt weniger Gesundheit und wird etwas seltener ausgelöst.

Der erste Týr-Kampf im "Show Me Will"-Schwierigkeitsmodus wurde einfacher gemacht.

Leider bleiben die Patchnotes hier ziemlich vage bei den genauen Anpassungen, aber wir können uns definitiv auf eine größere Herausforderung einstellen. Zwar wurde immerhin der allererste Týr-Kampf angepasst, allerdings nur für den niedrigsten der fünf Schwierigkeitsgrade – für den ihr auch keine Bonus-Belohnungen bekommt.

Die kompletten englischen Patch-Notes für Update 05.03 könnt ihr auf der offiziellen Seite nachlesen.

Wollt ihr mehr zum Roguelike-Modus wissen, gibt es hier den Trailer:

2:45 God of War Ragnarök Valhalla: So funktioniert der kostenlose Roguelite-Modus

God of War Ragnaröks Valhalla-DLC ist ein neuer Roguelike-Modus, bei dem ihr euch durch eine Reihe an Herausforderungen und prozedual generierte Level prügelt und auch einige Bosskämpfe bestreiten müsst. Dabei schaltet ihr auch nach und nach neue Perks, Fähigkeiten und Waffen frei. Sterbt ihr, müsst ihr von vorne anfangen.

Bei Fans kommt der neue Modus bisher außerordentlich gut an. Das liegt nicht nur am gelungenen Gameplay, sondern auch daran, dass erstaunlich viel Story in der kostenlosen Erweiterung steckt.

Habt ihr noch offene Wünsche an den Valhalla-DLC?