God of War - Die Reihe hätte beinahe einen ganz anderen Namen gehabt

Eigentlich klingt es einleuchtend. In Sonys Action-Adventure-Reihe schwingen wir die Chaos-Klingen und die Leviathan-Axt eines grummeligen Kriegsgottes. Und nach dem wurde sie letztendlich auch benannt: God of War. Doch hätte der Zufall den Machern andere Karten zugespielt, dann würde die Reihe jetzt einen komplett anderen Titel tragen.

Hättet ihr euch mit "At The Hands of the Gods" anfreunden können?

Titel der Reihe nur aus Zufall entstanden

Wie God of War-Schöpfer David Jaffe vor Kurzem via Twitter verriet, ist der Titel "God of War" nämlich nur zufällig entstanden.

Wie sind die Entwickler auf den Namen gekommen? Ganz einfach: Durch Auslosung. Cory Barlog scherzte zunächst auf Twitter: Der originale Titel für God of War hätte "Angry Man from Ancient Greece" (Wütender Mann aus dem alten Griechenland) geheißen. Daraufhin antwortet Jaffe mit der richtigen Erklärung, wie Entwickler Sony Santa Monica damals auf den Namen des Spiels (und der späteren Reihe) gekommen ist.

Laut Jaffe fiel es den Machern zunächst schwer, sich für einen von drei möglichen Titeln zu entscheiden. Zur Auswahl standen:

God of War

Dark Odyssey

At The Hands of the Gods

Die Lösung: Sie schrieben die Titel auf Zettel, warfen sie in einen Hut und ließen den Zufall entscheiden. "Danke an Zeus, das God of War dabei herauskam!", so Jaffe auf Twitter. Laut Barlog wäre "Spaceman from Pluto" allerdings die bessere Option...