PS4: God of War nimmt $500 Mio. ein, Last of Us schafft noch mehr

Den Erfolg von God of War auf der PS4 konnte man schon recht früh absehen. Denn innerhalb von nur drei Tagen nach Release verkaufte sich das Actionspiel mehr als 3 Millionen mal. Erst Marvel's Spider-Man konnte diesen Rekord für das sich am schnellsten verkaufende Spiel der Sony Worldwide Studios brechen. Nun steht fest, wie erfolgreich God of War wirklich war.

Ein großer Erfolg: Sony hat bekannt gegeben, dass God of War dem Unternehmen einen Umsatz von 500 Millionen US-Dollar bescheren konnte und mehrere Awards gewann. Digital wurde es mehr als 10 Millionen mal verkauft. Kein Wunder also, dass wir mit God of War: Ragnarok einen Nachfolger bekommen.

Link zum Twitter-Inhalt

Sony hat viel Erfolg mit den Spielen

Auch andere Spiele sind erfolgreich: Allerdings hatte Sony generell ein ziemlich gutes Händchen, was Spiele für die PS4 angeht. Denn auch Horizon: Zero Dawn war extrem erfolgreich und stellt für Sony am besten gestartete neue Marke dar. Der Umsatz beläuft sich beim Action-RPG auf 400 Millionen Dollar.

Es geht aber sogar noch besser: Uncharted 4 bescherte Sony einen Umsatz von einer Milliarde Dollar. Genauso The Last of Us auf der PS4.

Link zum Twitter-Inhalt

Wir werden nun sehen, ob diese Erfolgssträhne weitergeht und Sony auch auf der PS5 solche Hits liefern kann. In den kommenden Jahren sollen die Titel noch als Cross-Gen-Spiele erscheinen, um den Übergang von der PS4 zur PS5 etwas sanfter zu machen. Wenn Spiele auch für die PS4 veröffentlicht werden sollten die Umsätze zukünftiger Titel also weiterhin recht hoch sein - vorausgesetzt die Qualität der Spiele stimmt.

Hättet ihr gedacht, dass sich God of War so oft auf der PS4 verkauft hat? Glaubt ihr, die PS5 kann das irgendwann toppen?