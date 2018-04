Bis zum Release von God of War dauert es zwar noch ein paar Wochen, doch unsere Testerin Ann-Kathrin hat heute ihre Review-Version erhalten. Das bedeutet, dass wir rechtzeitig mit dem Testen starten können und das Review pünktlich erscheinen kann. Das Test-Embargo für God of War fällt am Dienstag, dem 12. April um 9:01 Uhr deutscher Zeit. Also eine Woche vor dem offiziellen Release.

Zu diesem Zeitpunkt dürft ihr also mit dem großen GamePro-Review zu God of War rechnen. Dass Ann-Kathrin schon jetzt mit dem Test starten kann, ist vor allem deshalb günstig, da God of War offenbar deutlich umfangreicher als die Vorgänger ist. Ein System-Designer bei Sony Santa Monica hat beispielsweise 43 Stunden gebraucht, um das Spiel zu 100 Prozent abzuschließen.

Wer auf unseren Test aber nicht mehr warten möchte, darf sich gern noch einmal meine Preview zu God of War durchlesen. Schon in den ersten Stunden macht das Comeback von Kratos nämlich deutlich, dass sich viel getan hat und das ist eine großartige Tatsache.

God of War erscheint am 20. April 2018 exklusiv für PS4.