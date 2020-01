Gameplay-Ausschnitt zum ersten PS5-Launch-Spiel Godfall geleakt

Seit einigen Wochen kennen wir das erste Launch-Game der PS5: Godfall ist ein sogenannter "Loot-Slasher", der an einen Mix aus Warframe, Destiny und Dark Souls erinnert und noch in diesem Jahr für Sonys Next Gen-Konsole (und den PC) aufschlagen soll.

Nachdem uns die Macher zur Ankündigung während der Game Awards 2019 lediglich einen Teaser-Trailer ohne echte Spielszenen präsentierten, ist nun ein Gameplay-Schnipsel im Netz aufgetaucht, der uns Kampfszenen zeigt.

Schnaut euch Gameplay zu Godfall an

Das untere, sechs Sekunden lange Video stammt von einem Reddit-User, der behauptet ein unveröffentlichten Gameplay-Trailer zu Godfall von Anfang 2019 zu besitzen. Dieser sei für interne Zwecke gebraucht wurden. Offizielles Gameplay-Material zu Godfall gibt es bislang noch nicht.

Hier der Link zum Video.

Was ist Godfall für ein Spiel?

Godfall stammt von Counterplay Games und Gearbox Publishing und erscheint für PlayStation 5 sowie im Epic Games Store.

Alle bekannten Fakten:

Godfall wird beschrieben als Third Person Looter-Slasher: Godfall setzt auf ein Melee-Kampfsystem, lässt uns also Monster mit Nahkampfangriffen zu Klump hauen, während wir looten was das Zeug hält.

kann solo oder im 3-Spieler-Koop gespielt werden

der obige Trailer zeigt Ingame-Material

erscheint zur Weihnachtssaison 2020 zusammen mit der PS5

Im Frühjahr 2020 sollen weitere Infos zu Godfall veröffentlicht werden

Wie Keith Lee gegenüber PlayStation Lifestyle verrät, wurde Godfall unter anderem von Monster Hunter inspiriert, was uns ein besseres Bild vom kommenden PS5-Spiel verschafft.

Wie Godfall vom PS5-Controller profitieren will: Im Interview mit PlayStation Lifestyle haben die Macher im Zuge der Game Awards 2019 bereits (vage) verraten, wie der Titel von der Next Gen-Power der kommenden Sony-Konsole profitieren will.

Durch die neuen "Adaptive Trigger" des PlayStation 5-Controllers sowie dessen verbessertes haptisches Feedback sollen sich die Nahkämpfe in Godfall "berauschend" anfühlen.

Wie kommt Godfall bislang bei den Spielern an?

Viele Reddit-User sind jedenfalls vom Gameplay angetan: "Die Partikeleffekte sehen befriedigend aus", schreibt seth-nico. "Das Spiel sieht super-spaßig aus, aber das Problem bei solchen Loot-Spielen ist nunmal meistens ein schlechtes Loot-System und ein fehlendes Endgame. Hoffentlich leidet (Godfall) nicht an derlei Problemen", meint toozak.

Das sagte die GamePro-Community bislang: In unserer Community ist Godfall nach dem Ankündigungs-Trailer hingegen eher gemischt aufgenommen worden, jedoch wurde damals aber eben noch kein Gameplay gezeigt.

LightBoreos: "Figurendesign sehr geil, aber der Trailer an sich war ziemlich mau. Hat mich leider nicht gepackt und war auch ziemlich nichts sagen"

"Figurendesign sehr geil, aber der Trailer an sich war ziemlich mau. Hat mich leider nicht gepackt und war auch ziemlich nichts sagen" Samse: "Sieht recht cool aus, erinnert mich aber irgendwie etwas an dieses eine Souls-Like-Spiel, das als Launchtitel für PS4 angekündigt wurde, aber nie erschienen ist ^^ Hoffentlich ereilt es nicht das selbe Schicksal."

"Sieht recht cool aus, erinnert mich aber irgendwie etwas an dieses eine Souls-Like-Spiel, das als Launchtitel für PS4 angekündigt wurde, aber nie erschienen ist ^^ Hoffentlich ereilt es nicht das selbe Schicksal." thenewage1990: "Spiel sieht nett aus aber das war es dann auch für mich. Da ich nicht die Zielgruppe bin, wird der Titel links liegen gelassen. Zocke ich eben meine PS4 Games auf der PS5 weiter bis ich dann was gescheites für die PS5 erhalte."

Verratet uns eure Meinung zu den geleakten Spielszenen deshalb gerne in den Kommentaren!

Welche PS5-Spiele sind noch bekannt?

Das haben wir euch in einem Special zusammengefasst: Hier ist unsere Liste aller bislang bestätigten PS5-Games.