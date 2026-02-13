One Piece: Deutsche Untertitel in Folge 1 verraten Gold Rogers wahren Namen

Was steckt hinter Gold Rogers Namen?

Die erste Folge der Netflix-Serie zu One Piece beginnt direkt mit einer der wichtigsten Szenen. Der Piratenkönig Gold Roger wird hingerichtet und ruft das große Zeitalter der Pirat*innen aus, indem er von seinem Schatz erzählt, dem One Piece.

Doch in der ersten Folge kam es dank der deutschen Untertitel zur Verwirrung: Auf dem Steckbrief wird Gold Roger ohne Zweitnamen geschrieben, in den Untertiteln stand jedoch Gol D. Roger (via kino.de). Was steckt dahinter? Wir verraten euch, wieso es so eine Verwirrung um den Namen gibt.

Achtung, Spoiler: Der folgende Text enthält die Bedeutung hinter dem D. in Gol D. Roger. Wollt ihr noch nichts dazu hören, kommt zu einem späteren Zeitpunkt wieder.

Gold Roger oder Gol D. Roger? Das D. in One Piece

Gold Roger heißt tatsächlich Gol D. Roger mit richtigem Namen. In der im August 2023 veröffentlichten ersten Staffel der Netflix-Serie wird er noch als Gold Roger bezeichnet, damit die Serie nicht zu weit die Geschichte von One Piece vorgreift.

Das D. als Zweitnamen taucht nämlich nicht nur bei Gol D. Roger, sondern auch bei Monkey D. Ruffy und Monkey D. Garp auf. Es ist also über mehrere Familien hinweg verbreitet, was die einzelnen Mitglieder miteinander verbindet.

3:07 One Piece: Zweiter Netflix-Trailer zeigt uns mehr Story und Charaktere der Live-Action-Serie

Autoplay

Was bedeutet das D.? Das Mysterium um das D. wurde bislang noch nicht komplett aufgeklärt. Fest steht, dass alle Personen irgendwie miteinander verbunden sind. Ihre Ahnen waren vor mehreren Jahrhunderten die Feinde der Weltregierung.

Auch heute noch sind die meisten Personen, die ein D. im Namen tragen, Pirat*innen geworden. Garp ist einer der wenigen Ausnahmen.

Kaum einer der Charaktere, die das D. im Namen tragen, wissen, was es bedeutet. Gol D. Roger war tatsächlich einer der wenigen Charaktere, die um die Bedeutung wussten. Doch mit seiner Hinrichtung nahm er das Geheimnis mit ins Grab.

Die Weltregierung will um jeden Preis verhindern, dass das Wissen um das D. an die Öffentlichkeit gelangt. Deshalb wurden die Steckbriefe so abgeändert, dass das D. nicht mehr darauf zu sehen ist. Bei Ruffy schlug dieser Versuch fehl, denn sein Name wird vollständig abgebildet.

Untertitel spoilern großes Geheimnis in One Piece

Es ist deshalb nicht bekannt, welcher Name sich hinter dem D. verbirgt. Das Geheimnis darum wurde nicht einmal in den aktuellen Kapiteln des Mangas aufgelöst. Deshalb wird es noch einige Zeit dauern, bis wir erfahren, was den Personenkreis so besonders macht.

Mittlerweile wurden die Untertitel abgeändert, zumindest konnten wir bei eigener Sichtung nicht feststellen, dass in den Untertiteln der Name Gol D. Roger zu finden ist. Zumindest jetzt passen die Untertitel zum Steckbrief, der in Folge 1 der Netflix-Serie eingeblendet wird.

Season 2 kommt bald: Die zweite Staffel der One Piece-Serie von Netflix startet übrigens am 10. März 2026.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.