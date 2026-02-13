"Wir sind auf halber Strecke" – Beim Warten auf GTA 6 haben wir einen weiteren Meilenstein erreicht

Zwischen Trailer 2 und Release liegt jetzt genauso viel Zeit hinter uns wie vor uns.

Stephan Zielke
13.02.2026 | 08:00 Uhr

GTA 6 ist noch weit entfernt, aber irgendwelche Maßstäbe muss man ja ansetzen. GTA 6 ist noch weit entfernt, aber irgendwelche Maßstäbe muss man ja ansetzen.

Auf Grand Theft Auto VI zu warten, ist inzwischen fast schon ein eigenes Metaspiel. Und wer die Tage zählt – oder zählen lässt – darf sich jetzt über einen neuen, zumindest rechnerischen Meilenstein freuen: Wir haben offiziell die Halbzeit zwischen Trailer 2 und dem Release erreicht.

281 Tage vorbei – 281 Tage noch

Rockstar veröffentlichte den zweiten Trailer am 6. Mai 2025. Damals war der Release noch für Mai 2026 geplant, inzwischen erscheint GTA 6 am 19. November 2026.

Video starten 1:51:10 Ein Jahr vor Release: Die GTA 6-Analyse – Das erwarten wir vom Hype-Titel

Laut dem Countdown-Account "GTA 6 Countdown" auf X sind am 11. Februar seit Trailer 2 exakt 281 Tage vergangen – am heutigen 13. Februar trennen uns noch 279 vom Launch. Zwischen letzter großer Enthüllung und Veröffentlichung haben wir also circa die Mitte erreicht.

Natürlich klingt "Halbzeit" dramatischer, als es ist. 279 Tage sind immer noch eine lange Zeit, in der viel passieren kann – zumal GTA 6 bereits zwei Verschiebungen hinter sich hat.

Trotzdem fühlt sich dieser Punkt wie ein kleiner psychologischer Wendepunkt an: Das Warten ist nicht mehr nur ein Blick in eine ferne Zukunft, sondern messbar näher gerückt.

Marketing soll im Sommer anlaufen

Ganz ohne neue Infos dürfte es bis November aber nicht bleiben. Take-Two, der Mutterkonzern von Rockstar, hat angekündigt, im Sommer offiziell mit der Marketingkampagne zu starten. Das dürfte neue Details, weiteres Material und vielleicht sogar einen dritten Trailer bedeuten.

Norwegischer Händler verschenkt GTA 6 – an alle, die am Releasetag ein Kind bekommen
von Stephan Zielke
GTA 6-Fans entdecken, dass der Titel schon von einer Person gespielt wird und eine Bewertung von 73% hat - das könnte dahinter stecken
von Tobias Veltin

Spannend bleibt vor allem die Preisfrage. Immer wieder kursieren Gerüchte, GTA 6 könnte als erstes 100-Dollar-Spiel in die Geschichte eingehen. Offiziell bestätigt ist das nicht. Brancheninsider gehen aktuell eher davon aus, dass diese Marke nicht erreicht wird – sicher ist das aber erst, wenn Rockstar selbst Zahlen nennt.

Bis dahin bleibt uns nur eines: weiter zählen – diesmal immerhin in der zweiten Hälfte der Wartezeit.

Was meint ihr: Haben wir wirklich die Halbzeit erreicht, oder kommt eine weitere Verschiebung?

GTA 6 - Grand Theft Auto 6

GTA 6 - Grand Theft Auto 6

Genre: Action

Release: 2027 (PC), 19.11.2026 (PS5, Xbox Series X/S)

